HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni bir kolluk kuvveti mi doğuyor?

Yeni bir kolluk kuvveti mi doğuyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

AKP’nin mahkeme kararı ile kimlik soramayacakları belirlenen bekçilere polisiye yetkiler verme hazırlığı muhalefetin sert tepkisiyle karşılaştı.

Muhalefet, AKP’nin yeni bir kolluk gücü yaratmayı planladığını savunuyor.Mahalle bekçilerinin vatandaşlara kimlik sorup soramayacağına ilişkin tartışmaların bitmediği bir dönemde AKP, bekçilere polislere tanınan yetkilerin çoğunu vermek için harekete geçti.

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi’nde bekçilere tanıdığı yetkiler Ankara’da muhalefetle iktidarı karşı karşıya getirdi.

Teklifle bekçilere kimlik sorma yetkisinin yanı sıra kişi ve araç durdurarak arama yapma, silah kullanma ile sorgu yetkisi de veriliyor. Bu da polislere tanınan yetkilerin çoğunun bekçilere de tanınması anlamına geliyor.

CHP'li İbrahim Kaboğlu, önümüzdeki hafta mecliste komisyon görüşmelerine başlanacak teklifle AKP’nin ‘yeni bir kolluk kuvveti’ oluşturacağını düşünüyor. DW Türkçe'ye bekçilerin yeni yetkileri ile özel yaşama müdahale edebileceğini, dahası ‘ahlak polisliği’ yapabileceğini anlatan Kaboğlu, muhalefetin bu düzenlemeye tepkisinin çok sert olacağına dikkat çekiyor.

Teklifin Anayasa ve mevcut mahkeme kararlarıyla çeliştiğini öne süren Kaboğlu, “Polislerin zaten çok geniş yetkileri var ve bunların kısıtlanması gerekirken, şimdi de bekçiler üzerinden yeni bir kolluk kuvveti yaratılıyor” diyor. Bekçilerin İçişleri Bakanlığı’nca belirlendiğini hatırlatan Kaboğlu, “Bu durum bile başlı başına bir şüphe kaynağı. Böylesi düzenlemelerin aceleye getirilmemesi, kamuoyunda genişçe tartışılması gerekir” uyarısı yapıyor.

“Hukuksuzluğa alıştırmaya çalışıyorlar”

HDP'nin hukukçu vekillerinden Mehmet Rüştü Tiryaki de DW Türkçe’ye bekçilerin kimlik sormasının mahkeme kararlarıyla engellendiğini ancak AKP’nin bu kararları ‘hiçe saydığını’ söylüyor. “AKP, öyle bir sistem içinde ki, vatandaşı hukuksuzluğa alıştırmaya çalışıyor. Ne bir mahkeme kararı ne bir yasa maddesi ciddiye alınıyor. Varsa yoksa, kendi güçleri” çıkışı yapan Tiryaki, “Polislerin yetmediğinin itirafı mı bu, yoksa yepyeni polisler yaratılsın mı isteniyor. Polis gücüne dayanmak huzur ve düzen mi getirecek” soruları yöneltiyor.

“Suç oranlarında hızlı düşüş var”

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Bekçi düdüğünün sesini duymak istiyorum” sözleriyle savunduğu teklifin yasalaşması halinde Türkiye’de suç oranında ciddi düşüşler görüleceğini söylüyor. Özcan, “Ankara’da bekçilerin sayısının artmasıyla kapkaç, oto ve ev hırsızlığı gibi suçlarda yüzde yüz düşüşler görüyoruz. Biz de cumhurbaşkanımızın duymak istediği düdük sesini duymak istiyoruz. Bekçilerimiz 30-40 yıldan beri vardı. Kimlik de sorarlardı. Sorun edilmemeli” diyor.

İzmir’de yaşanmıştı

İktidarla muhalefetin ‘bekçi’ gerilimini, geçen yıl İzmir’de iki genç ile mahalle bekçileri arasında yaşanan kimlik sorma kavgasının yargıya taşınması başlatmıştı. İzmir 35. Asliye Mahkemesi kimlik sorma, makul şüphe üzerine kaba üst araması yapma gibi yetkilerin bekçilere verilmediğini belirterek, söz konusu bekçilerin görev sınırlarını aştıkları kararını vermişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise bu kararla ilgili açıklamasında bekçilerin vatandaşlara kimlik sorma yetkisinin olduğunu açıklamıştı.

Vatandaşları sorguya çekebilecekler

Teklifin yasalaşması durumunda bekçiler istedikleri kişileri ve araçları durdurup arama yapabilecek. Kişileri arama yaparken, “Kıyafetleri çıkarmadan arama yapma” şartı getirilecek.

Bekçilere kişileri sorguya çekebilme ve silah kullanabilme yetkisi de verilecek. Bekçiler, polislerle aynı ödülleri alacak. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için yapılacak sınavlarda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Bakanlığın belirlediği sınavları geçen ancak bekçilik görevini yapamayacak bir engele sahip olanlar ise "aday memur” olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ya da Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevlendirilebilecek.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybettiKorkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti
Poşetini tepsisini alan kaymaya koştuPoşetini tepsisini alan kaymaya koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasından ‘Gelmesin 24 Ocak’ paylaşımı

Ailesinin paylaşımı yürek dağladı!

Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Kar yağışını gören telefona sarıldı

Kar yağışını gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.