Yeni bir korona aşısı daha geliyor!

Temmuz ayında ABD hükümeti tarafından aşının klinik denemeleri ve üretimi için 1,6 milyar dolar destek alan şirket, 28 Aralık’ta 30 bin kişinin dahil olduğu faz 3 denemelerine başladı. İşte kısa bir süre sonra kullanım onayı alması beklenen aşı ile ilgili bilmemiz gereken her şey..

ABD’li ilaç şirketi Novavax tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının İngiltere’de üretilecek kısmı için Başbakan Boris Johnson ile GlaxoSmithKline şirketi arasında geçtiğimiz gün sözleşme imzalandı. ABD’li Novavax ve Birleşik Krallık Hükümeti arasında imzalanan sözleşme kapsamında, GlaxoSmithKline’in ülkede 60 milyon aşı üretileceği belirtildi.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Novavax aşısı, bağışıklık sistemine başak proteinine karşı antikorlar yapmayı öğreterek çalışıyor. Novavax araştırmacıları, aşılarını oluşturmak için modifiye edilmiş bir başak geniyle başladı. Geni, bakulovirüs adı verilen farklı bir virüse eklediler ve güve hücrelerini enfekte etmesine izin verdiler. Enfekte hücreler, corona virüs yüzeyinde yaptıkları gibi, kendiliğinden bir araya gelerek sivri uçlar oluşturan başak proteinler üretti.

DAHA FAZLA ÜRETİLEBİLİYOR

İki dozluk bir protein alt birimi aşısı olan Novavax, Covid-19 başak proteininin laboratuar yapımı bir versiyonunu içerir. Vücudun koruyucu antikorlar ürettiğinden emin olmak için Novavax, bağışıklık sisteminin tepkisini artırmaya çalışan, adjuvan adı verilen bir bileşen yerleştirdi.

Bu bileşenin enfeksiyonlara karşı daha güçlü ve daha uzun süreli bir bağışıklık oluşturduğu tespit edilirken bu sayede doz başına gereken aşı proteini miktarını azaltarak daha fazla üretilmesine olanak sağlar.

NE KADAR ETKİLİ?

İngiltere’de 15 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada Novavax aşısının Covid-19'u önlemede yüzde 89 etkili olduğu ortaya çıktı. Yüzde 27'si 65 yaşın üzerinde olan 18-84 yaşları arasındaki 15 binden fazla kişinin katıldığı klinik denemelerde aşının hastaneye yatış ve ölüm dahil olmak üzere ciddi hastalıklara karşı yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi.