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Yeni bir mutasyonlu virüs: Bu kez testlerde de görünmüyor

19.02.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Yeni bir mutasyonlu virüs: Bu kez testlerde de görünmüyor

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonları çoğalarak neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Aşı çalışmalarını sekteye uğratmasından korkulan mutasyonlara bir yenisi daha eklendi. Finlandiya'da görülen bu yeni mutasyonun testlerde de ortaya çıkmadığı açıklandı.

Finlandiya'da Kovid-19'un enzim testlerinde gizlenebilecek yeni bir mutasyonu keşfedildi

Finlandiya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinde görülmeme ihtimali olan yeni bir mutasyonunun keşfedildiği bildirildi.

Finlandiya kamu yayın kurumu YLE'nin haberine göre, Helsinki'de Vita Laboratuvarları Kovid-19'un daha önce rastlanmayan, "benzersiz" bir mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

"Fin-796H" adı verilen mutasyona uğramış Kovid-19 tipinin, daha önce İngiltere'de ve Güney Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı özellikleri paylaştığı fakat tamamıyla yeni bir genetik kombinasyona sahip olduğu belirtildi.

Finlandiyalı bilim insanları, benzersiz yapıdaki virüsün, boğaz ve burun sürüntülerinde Kovid-19 RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebileceği uyarısında bulundu.

Henüz daha bulaşıcı veya bağışıklığa daha dirençli olup olmadığı bilinmeyen yeni mutasyonun, Kovid-19 vaka sayısının görece düşük olduğu Finlandiya'ya yurt dışından geldiği sanılıyor.

Finlandiya'da bugüne kadar İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 mutasyonu 422 vakada, Güney Afrika mutasyonu 22 vakada, Brezilya mutasyonu ise 1 vakada görüldü.

Ülkede toplam 52 bin 209 vaka görülürken, virüs nedeniyle 725 kişi hayatını kaybetti.

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