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"Yeni bir organ nakli yasası hazırlanmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 20:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "Yeni bir organ nakli yasası, konunun tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanmalı ve vakit kaybedilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek onaylanmalıdır" - "Zamanında organ bulunamadığı için yaşatamadığımız yurttaşlarımızın anısına, yaşamak için direnen yurttaşlarımıza umut vermesi adına herkesi organ bağışı konusunda sorumluluk almaya ve organlarını bağışlamaya davet ediyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Yeni bir organ nakli yasası, konunun tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanmalı ve vakit kaybedilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek onaylanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, kronik organ yetmezliklerinin ve buna bağlı organ nakillerinin dünya genelinde endişeyle izlenen bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Organ ve doku naklinin, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçütlerden biri olarak da kabul edildiğini vurgulayan İlgezdi, organ ve doku naklinin gerçekleşebilmesinin ancak organ ve doku bağışı ile mümkün olduğunu kaydetti.

İlgezdi, yapılan araştırmalar ve açıklanan verilerin Türkiye'de, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını gösterdiğine işaret ederek, organ ve doku nakli hizmetlerinin yapılan çalışmalara rağmen halen istenen düzeye ulaşamadığını bildirdi.

- "Organ naklinde zihin devrimine ihtiyacımız var"

Organ nakli konusunda gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye gelebilmek için öncelikle yapısal sorunların çözülmesi gerektiğine değinen İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel etik kurullar yerine, Ulusal Etik Kurulu oluşturulmalıdır. Etik kurulun oluşumu ise yönetmelik veya yönergeyle değil, yasayla olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi on binlerce yurttaşımızın canını yakan bu soruna çözüm olabilmek için süratle harekete geçmelidir. Yeni bir organ nakli yasası, konunun tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanmalı ve vakit kaybedilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek, onaylanmalıdır. Bununla birlikte yasa yoluyla ancak mevzuatta yaşanan sıkıntıların giderilebileceği aşikardır. Öte taraftan, organ nakli konusunda bir zihin devrimine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Siyasetten medyaya, kültür sanat dünyasından Diyanete kadar herkesin sorumluluk alması ve organ naklini engelleyen batıl inanışların ve kulaktan dolma yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması gerekmektedir."

"Zira yaşamak istemenin dini, ırkı, mezhebi yoktur ve kuşkusuz yaşam hakkını savunmak bizlerin en önemli görevidir." değerlendirmesini yapan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Zamanında organ bulunamadığı için yaşatamadığımız yurttaşlarımızın anısına, yaşamak için direnen yurttaşlarımıza umut vermesi adına herkesi organ bağışı konusunda sorumluluk almaya ve organlarını bağışlamaya davet ediyorum."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Organ nakli

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