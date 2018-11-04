"Yeni bir organ nakli yasası hazırlanmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Yeni bir organ nakli yasası, konunun tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanmalı ve vakit kaybedilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek onaylanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, kronik organ yetmezliklerinin ve buna bağlı organ nakillerinin dünya genelinde endişeyle izlenen bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Organ ve doku naklinin, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçütlerden biri olarak da kabul edildiğini vurgulayan İlgezdi, organ ve doku naklinin gerçekleşebilmesinin ancak organ ve doku bağışı ile mümkün olduğunu kaydetti.

İlgezdi, yapılan araştırmalar ve açıklanan verilerin Türkiye'de, organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısının her geçen gün arttığını gösterdiğine işaret ederek, organ ve doku nakli hizmetlerinin yapılan çalışmalara rağmen halen istenen düzeye ulaşamadığını bildirdi.

- "Organ naklinde zihin devrimine ihtiyacımız var"

Organ nakli konusunda gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye gelebilmek için öncelikle yapısal sorunların çözülmesi gerektiğine değinen İlgezdi, şu ifadeleri kullandı: