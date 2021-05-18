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Yeni bir rekor geldi! Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabet kızışıyor

18.05.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler oyuncuları Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabet kızışıyor. Demet Özdemir'in Instagram'da yaptığı atak da bunun bir göstergesi.

Yeni bir rekor geldi! Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabet kızışıyor

Son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir başı çekiyor. İki ismin en büyük ortak noktası, kariyerlerine figüranlıktan hallice rollerle başlayıp kısa sürede başrol oyunculuğuna terfi etmeleri. Onlarla çalışanların anlattıklarına göre, set disiplinleri, çalışkanlıkları ve pozitif enerjileriyle sektörde de çok seviliyorlar. Özellikle de Demet Özdemir, enerjik halleri ve samimiyeti sayesinde uzun bir dönem romantik komedi dizilerinin kraliçesi oldu. İki sezon devam eden "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi sayesinde ilk defa bir dram dizisinde başrol oynadı ve sınavı başarıyla geçti. Şimdiden, neler yapacağı merak ediliyor ve adı yeni sezonun önemli dram projeleri için geçiyor.

Instagram'da rekor kırdı

Hande Erçel

Öte yandan, Hande Erçel de oldukça popüler olmasına rağmen kariyer anlamında Demet Özdemir kadar şanslı olamadı. Dizileri genellikle ratinge kurban giden Hande Erçel, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı" sayesinde şeytanın bacağını kırdı. Dizi güzel oyuncuya o kadar şans getirdi ki, Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu. Bu sayede art arda reklam anlaşmaları imzalayan Hande Erçel'in şu anda 21.5 milyon takipçisi var.

Demet Özdemir

Ancak iki oyuncunun sektördeki rekabeti sosyal medyada da devam ediyor. Aylık olarak yapılan sosyal medyada en çok konuşulan oyuncular listesinde genellikle Hande Erçel ya da Demet Özdemir birinci oluyor. Hande Erçel takipçi sayısıyla ciddi bir avantaj yakalamış gibi görünse de Demet Özdemir'in kitlesi daha etkili görünüyor. Üstelik, kitlesini giderek büyüten Demet Özdemir bugün Instagram'da tam 13 milyon takipçiye ulaştı. Anlaşılan o ki, rekabet iyice kızışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Hande Erçel
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