Yeni bir rekor geldi! Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabet kızışıyor

Son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir başı çekiyor. İki ismin en büyük ortak noktası, kariyerlerine figüranlıktan hallice rollerle başlayıp kısa sürede başrol oyunculuğuna terfi etmeleri. Onlarla çalışanların anlattıklarına göre, set disiplinleri, çalışkanlıkları ve pozitif enerjileriyle sektörde de çok seviliyorlar. Özellikle de Demet Özdemir, enerjik halleri ve samimiyeti sayesinde uzun bir dönem romantik komedi dizilerinin kraliçesi oldu. İki sezon devam eden "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi sayesinde ilk defa bir dram dizisinde başrol oynadı ve sınavı başarıyla geçti. Şimdiden, neler yapacağı merak ediliyor ve adı yeni sezonun önemli dram projeleri için geçiyor.

Instagram'da rekor kırdı

Öte yandan, Hande Erçel de oldukça popüler olmasına rağmen kariyer anlamında Demet Özdemir kadar şanslı olamadı. Dizileri genellikle ratinge kurban giden Hande Erçel, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı" sayesinde şeytanın bacağını kırdı. Dizi güzel oyuncuya o kadar şans getirdi ki, Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu. Bu sayede art arda reklam anlaşmaları imzalayan Hande Erçel'in şu anda 21.5 milyon takipçisi var.