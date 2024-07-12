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Yeni bir 'Seçil Erzan' vakası daha! 3 yöneticiyi ve iş insanlarını dolandırdı!

12.07.2024 14:02
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İzmir’de yeni bir Seçil Erzan vakası daha yaşandı. Yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından 10 kişiyi toplam 300 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Hatice Ö., gerçekler ortaya çıkınca da intihar girişiminde bulundu. Psikiyatri servisine yatırılan Şube Müdürü Hatice Ö. taburcu edilip gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Yeni bir 'Seçil Erzan' vakası daha! 3 yöneticiyi ve iş insanlarını dolandırdı!

İzmir’de yaşanan olayda, Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan, Denizbank Bornova Şubesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Hatice Ö. (48), yüksek kar vaadiyle fon ve altın olarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'i gönderdiği iddia edildi. Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayette bulundular.

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İLAÇ İÇİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yüzlerce kişinin de benzer şekilde Hatice Ö. tarafından dolandırılması iddiası üzerine, hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hatice Ö.'nün, intihar girişiminin ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başında polis bekletilen Hatice Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı ancak yemek yemeyi reddederek doktorlara göre ifade verecek kadar sağlığının yerinde olmadığı saptadı. Psikiyatri servisine yatırılan Hatice Ö.’nün yanında banka personeli olarak çalışan E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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''SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM''

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği iddia edilen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliye sevk edildi. Çelik, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde Çelik tutukladı.

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YÜKLÜ MİKTARDA MEVDUATA OLANLARI GÖZÜNE KESTİRİP HEDEF ALINDI

Polis ekipleri döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama çalışmaları yaptı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan Hatice Ö.'nün, özellikle Denizbank'ta yüklü miktarda mevduata olanları gözüne kestirip hedef aldığı, temas grup dolandırıcılık ağının içerisine düşürdüğü ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel olarak rutin görevlerini yaptıklarını, herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarını söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği E.Y. ve A.A.'yı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

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‘‘BORÇLARIM VARDI, ÇIKMAZA GİRDİM. ÖDEMEK İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUM’’

Hastanede tedavisi süren Hatice Ö'nün, doktorların uygun görmesi üzerine ifadesi alındı. Neden bu yola başvurduğunu sorulan Hatice Ö. Şu şekilde cevap verdi;
"Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Yaptığım tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun yapılmıştır. Suçsuzum" dedi.
İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Hatice Ö., taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Hatice Ö., bugün önce sağlık kontrolü için hastaneye getirildi ardından da adliyeye sevk edildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
İntihar dolandırıcılık DenizBank Seçil Erzan
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