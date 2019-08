"Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz"

Belediye Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlar ve personel ile selamlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'yi seven insanların, ülkesini, bayrağını seven insanların bulunduğu coğrafyada olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı'nın yerel yönetimler için belirledikleri 7 ilkeyi kapıya astığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Belediyecilikte 7 ilkeyi bütün belediyeyi ziyaret eden kardeşlerimin hangi partiden olursa olsun AK Parti'den olabilir, MHP'den olabilir, İYİ Partiden olabilir diğer partilerden olabilir, belediyeyi ziyaret ettikleri zaman o 7 ilkeyi okusunlar. 7 ilkeden bir sapma olursa hemen uyarsınlar. Desinler ki 'bak bu 7 ilkeye bütün belediye başkanları uyacak' diye. Biz herkesin emeğine değer, herkesin alın terine, birlikte yaşamaya, her şeyden önce çocuklarımıza değer veririz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızı bizim ufkumuzdur, çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için elimizden gelen her türlü ama her türlü çabayı gösteririz. "

Çocukların önemine değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu ülke güzel bir ülke olacaksa, bu ülke kalkınan bir ülke olacaksa bu ülke hem kendi coğrafyasında hem dünyada saygın bir ülke olacaksa bu çocuklarımızın sayesinde olacak. Hepimiz gelip gidiyoruz ama çocuklarımıza iyi bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bu ülkeyi kuranlar yani Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, bütün hayatlarını savaş meydanlarında geçirdiler. Güzel bir ülke için çaba harcadılar. 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumunu kurdular. Neden çünkü bütün babalar büyük ölçüde cephelerde şehit olmuştu ve çocuklara bakmak gerekiyordu. Sosyal devlettir aynı zamanda Cumhuriyet. Neden? 'Kimsesizlerin kimsesidir Cumhuriyet' diye tanımlamıştır Gazi Mustafa Kemal. O nedenle biz hepimiz, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün belde halkını kucaklamak zorundayız. Belde halkını birinci elden kucaklayacak olan da belediye başkanımızdır."