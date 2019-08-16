CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı, yaşadığı bölge, hiçbir ayrım yapmadan, her insanın mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 11. Bal ve Kültür Festivali'nde yaptığı konuşmada, bir ülkede insanların kendisi dışındaki canlıları da koruması, o canlıların yaşaması için elinden gelen bütün çabayı göstermesi gerektiğini belirtti. Bunun insan olarak herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ağaçlarımızı koruyacağız, ormanlarımızı koruyacağız. Kaz Dağlarını koruyacağız. O dağlardaki ağaçları, ormanları koruyacağız. Bunu söylediğimiz zaman bana kızıyorlar, diyorlar ki 'Ey Kılıçdaroğlu niye böyle konuştun?' Ağacın, kurdun kuşun hakkı yok mu, insanın hakkı yok mudur. Herkesin bu doğada bir hakkı vardır, bir hukuku vardır. Hiç kimse unutmasın, kainat adaletle inşa edilmiştir, adaletsiz bir kainat yoktur. Adaleti savunmak sadece bir partinin görevi değil, bir kişinin görevi değil, insan olan herkesin ortak görevidir."