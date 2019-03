- "Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar"

"Hiç kimsenin kökenine, yöresine, mezhebine, meşrebine bakmıyoruz. Al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan herkesi, bu vatan benim diyen herkesi, minarelerden okunan ezanlar benim diyen herkesi, bu milletin mensubuyum diyen her bir kardeşimizi bağrımıza basıyor, kendimizden farklı değerlendirmiyoruz. MHP, doğulusunu, batılısını, kuzeylisini, güneylisini bir ve eşit gören, hepsini Allah'ın kutsal emaneti sayan görüş derinliğine, vicdan enginliğine, yürek genişliğine sahiptir. Bu zamana kadar etnik mahiyetli kan tahlili yapmadık, yapmayız. Kim hangi kökenden diye araştırmadık, araştırmayız. Herkes eşittir, Türkiye deriz. Bunu da sonuna kadar savunuruz. Çünkü biz hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Bayrakları bayrak yapanın üstündeki kan olduğunu iyi biliriz. Toprağın uğrunda ölen varsa vatan olacağını asla aklımızdan çıkarmayız. Üzerinde yaşadığımız vatan Türk vatanıdır. Mensubu olduğumuz beşeri cevher Türk milletidir. Türk milleti büyük bir kaynaşmanın, eşsiz bir paylaşmanın, emsalsiz bir kardeşliğin tarih ve milli kültür potasında erimesiyle vücut bulmuştur. Ne var ki bizi birimize düşürmek istiyorlar. Bizi birbirimizden koparmak için tertip içindeler."

- "Hedef ülke Türkiye'dir"

"Ülkemizin çevresi terör örgütlerinden geçilmiyor." diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Her taşın altı fitne, her köşe başı ölüm tuzağı, her yer vahşet. Hedef ülke Türkiye'dir. Vandal hesaplar Türk milletinin bölünüp parçalanması üzerine kurulmuştur. Tehlike yakındır, yakıcıdır, yoğundur. ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye'yi Suriye'ye dönüştürme çabalarında yoğunluk vardır. Türkiye'den yeni bir Irak çıkarmak planlarında yaygınlık ortadadır. Sevr'de başaramayanlar yeniden şanslarını deniyorlar. Çanakkale'yi geçemeyenler yeni baştan üzerimize geliyorlar. PKK'yı, FETÖ'yü, YPG'yi kullanıyorlar. Türkiye'ye namlu doğrultuyorlar."

Devlet Bahçeli, en çok şehit veren illerden olan Osmaniye'nin ihanetin nasıl bir kötülük olduğunu iyi bildiğini, anaların gözlerinden akan yaşların kentte adeta nehre dönüştüğünü vurguladı.