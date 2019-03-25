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"Yeni bir tarihi beraber yazacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bütün insanları seveceğiz, herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün insanları seveceğiz, herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız." dedi.

Bartın'da seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanı adaylarıyla memlekete kavgadan uzak baharı getireceklerini söyledi.

Yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bütün insanları seveceğiz, herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere vereceğiniz her oy dünyada şöyle yankılanacaktır, 'Tüm baskılara, bütün antidemokratik uygulamalara rağmen Türkiye'de halk demokrasiden yana tavır aldı.' Bu çok önemlidir. Demokrasiden yana tavır almak için adayımızı seçeceksiniz." diye konuştu.

Belediye başkan adaylarından 3 şey istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görev yaptığınız andan itibaren bütün beldeyi, bütün Bartın'ı kucaklayacaksınız. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız, herkese eşit hizmet götüreceksiniz. 'Bu mahalle bana oy vermedi diye o mahalleye hizmet götürmeyeceğim.' diye bir düşünce içerisinde olmayacaksınız. Ancak bir mahalle fakirse oraya pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Onun dışında bütün Bartın'ı kucaklamasını isterim belediye başkanımızın. İki, bütçe görüşmelerinde dedim ki, asgari ücret net 2 bin 200 lira olmalı. Bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. Ama burada Bartın'da 2 bin 20 lira. Başkan sizlerin oylarıyla koltuğa oturacak inşallah. Göreceğiz, Bartın Belediyesinde asgari ücretle çalışan herkesin aylığı 2 bin 20 lira değil, 2 bin 200 lira olacak. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Üçüncüsü, hiç kimsenin işine son vermeyeceksin Sayın Başkan. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız. Yeter ki çalışsın, alın teri döksün."

Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarının seçimi kazanması halinde Bartın Irmağı'nın turizme kazandırılması amacıyla Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i Bartın'a getireceğini ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Bartın Belediyesi'ni kardeş belediye yapacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bozkırın içinde olan bir kenti yemyeşil bir kente dönüştürdü. Sizin de bir ırmağınız var. O ırmağa sahip çıkmak lazım, onu Bartın'ın can damarı haline getirmek lazım. Size bu sözü veriyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan'ın yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanı adaylarıyla vatandaşları selamladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bartın seçim2019

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