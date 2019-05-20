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Yeni bisiklet gönderilen Ayşe'nin mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, zihinsel ve bedensel engeli kızı için kendi çabalarıyla iki kişilik bisiklet yapan ve bu şekilde haber olan Fevzi Beyunca ile kızı Ayşe Beyunca’ya (12) ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından bisiklet gönderildi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, zihinsel ve bedensel engeli kızı için kendi çabalarıyla iki kişilik bisiklet yapan ve bu şekilde haber olan Fevzi Beyunca ile kızı Ayşe Beyunca’ya (12) ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından bisiklet gönderildi. Bisikleti gören Ayşe, sevinç çığlıkları attı. Şenocak Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Fevzi Beyunca, zihinsel ve bedensel engelli kızı Ayşe Beyunca’yı mutlu etmek için kendi uğraşlarıyla özel bir bisiklet tasarladı ve iki ayrı bisikleti birleştirerek çift kişilik bisiklet haline getirdi. 500 liraya mal ettiği tasarım bisikletle Beyunca, arkasına oturttuğu kızının hem egzersiz yapmasını hem de sosyal hayata katılmasını sağladı. Vakitlerinin büyük bölümünü Türk bayrağı astığı bisiklet üzerinde geçiren baba ile kızın aynı anda mutluluğa pedal çevirmelerinin haberlere konu olması üzerine İstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, Ayşe Beyunca'ya iki koltuklu yeni bir bisiklet gönderdi. İsmini açıklamayan hayırseverin gönderdiği bisikleti gören Ayşe Beyunca, sevinç çığlığı attı. Engelli kızın babası Fevzi Beyunca, kendilerine yeni bisiklet gönderen hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

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