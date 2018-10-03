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Yeni bisikletleriyle sağlık için pedal çevirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından "3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, 400 öğrenciye bisiklet hediye edildi

3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla 400 öğrenciye bisiklet verildi.

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki 3 Temmuz Stadı'nda düzenlenen ve ilçelerdeki okullardan öğrencilerin de katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kız ve erkek kategorilerinde çuval ve halat çekme yarışlarının yapıldığı etkinlikte, erkekler arasında düzenlenen halat çekme yarışında 3 kez ip koptu. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada ipin çift kat yapılarak kopmaması sağlandı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, programda yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Hastanelere düşmemek için sağlıklı yaşamanın şartlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Hekimlerimizin eline düşersek de ne dediklerini anlamadığımızdan ne tür bir hastalığa maruz kaldığımızı anlayamıyoruz. Burada bir serzenişte de bulunmak istiyorum. Elbette ki tıbbi terimler hepimizin anlayacağı şeyler değildir ama muayene eden doktorun da hastanın anlayacağı bir lisanla onun durumunu uygun cümlelerle ifade etmesi, aslında tedavinin de olmazsa olmazıdır. Buradan hekimlerimize de özellikle söylemek istiyorum, vatandaş hastaneye geldiği zaman doktorun durumu, hastanın anlayacağı şekilde anlatması lazım."

Azizoğlu, herkese sağlıklı yaşam temennisinde bulunarak, öğrencilere 400 bisiklet hediye edeceklerini bildirdi.

Halk Sağlığı İl Müdürü Mahmut Uçar da sağlıklı bir toplum için müdürlük olarak aşırı kilolarla mücadeleyi hedef olarak belirlediklerini anlattı.

Sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi arttırmayı amaçladıklarını belirten Uçar, çocukların daha çok hareket etmesini sağlamak için bisiklet vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 400 öğrenciye bisiklet hediye edilen etkinlikte katılımcılar Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar ellerinde kartvizitlerle yürüdü.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, öğretmenler, spor kulüplerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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bisiklet Erzurum etkinlik sağlık

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