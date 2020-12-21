Yeni BMW 7 Serisi hayal edildi

BMW, 7 Serisi’nin geliştirmelerine devam ediyor. Model ancak 1.5 yıl sonra sonra piyasaya sürülecek. Ama bu durum tasarım firmalarını durdurmuyor. Birkaç kez kamuflajlı olarak kameralara yakalanan 7 Serisi, Render sanatçıları tarafından es geçilmedi.

YENİ BMW 7 SERİSİ HAYAL EDİLDİ

Hayal edilen bu tasarımda kamuflajlı fotoğraflar iyice incelenmiş gibi görünüyor. Alman üreticinin 7 Serisi ile birlikte köşeli tasarımları yeniden popüler kılacağını düşünüyoruz. Render'larda ayrıca sanatçıların, BMW'nin yeni devasa böbrek ızgara tasarımını unutmadıkları görülüyor. Arka kısmında ise tamamen özgün bir tasarım bizleri karşılıyor. Prototiplerin ağır kamuflajlı olması ve sahte panel bulundurması, render yapan kişilerin hayal etmelerini engellememiş. Arkada uzun stop tasarımını kullanan ekip, şık bir arka tampon ve yamuk şeklinde egzoz çıkışlarıyla tabloyu tamamlamış. Araca arkadan bakıldığında keskin hatlar daha da ön plana çıkarak modelin agresif yapısını destekliyor.



