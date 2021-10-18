Yeni BMW iX3, Future Healthcare İstanbul 2021’de

Türkiye’nin en büyük sağlık ve sağlık teknolojileri konferansı The Future Healthcare İstanbul başlıyor. Tazefikir Group ve Future X Events tarafından düzenlenecek olan konferans, “Bilgiden İlham Alıyor, Bilimle Yaşıyoruz” temasıyla 18-22 Ekim 2021’de İstanbul Fişekhane Etkinlik Merkezi’nde yapılacak.

Türkiye’de ikincisi düzenlenecek olan The Future Healthcare Konferansı’nda uzman konuşmacılar eşliğinde ilham verici oturumlar katılımcılarla buluşacak. Sağlık hizmetlerinin geleceği ile ilgili çığır açan yeni teknolojiler ve tedavi yöntemleri, geleceğin hastaneleri, sağlıkta yapay zekâ, sanal gerçeklik, robotik uygulamalar, nano-teknoloji, kişiselleştirilmiş tıp, giyilebilir teknolojiler, deep learning, koruyucu tıp, OTC’nin geleceği, uzay tıbbı, hasta dernekleri ve geleceğin tıp eğitimi gibi merak edilen konular konferansın programında yer alacak.

KONFERANSTA YENİ BMW iX3 SÜRPRİZİ

BMW X ailesinin tamamen elektrikli ilk modeli olan Yeni BMW iX3, Future Healthcare Istanbul 2021’de yerini aldı. "BMW Meslek Grubu İndirimleri" kapsamında doktorlara özel avantajlar sunuluyor.

The Future Healthcare Konferansı, hibrit bir formatta hem fiziksel katılımla hem de online olarak yapılacak.

