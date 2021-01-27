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Yeni BMW M5 CS ortaya çıktı!

27.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Bugün erken saatlerde BMW, M5 modelinin videosunu basına sızdırdı. Model yeni yüzüyle oldukça iddialı görünüyor.

"Şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü üretim BMW otomobili" olarak basına servis edilen araç, bunu teknik verileriyle de ispatla nitelikte. Model 4.4 litrelik makineden 627 Bg güç ve 750 Nm tork değeri üretiyor.

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Motor, sekiz ileri otomatik şanzıman ile geliyor. Ağırlıklı olarak arkaya meyilli dört tekerlekten çekiş sistemi modelde sunulmuş. Bu kombinasyon modele 2.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeri sunuyor. Bu da modeli M5 Competition'dan 0,2 saniye daha hızlı yapıyor. Ayağınızı gaz pedalından çekmezseniz maksimum 306 km/sa hıza ulaşabiliyorsunuz.

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TAHRİK NOKTASI DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Performans temasına bağlı kalan M5 CS, Aktif bir M Diferansiyel ve standart M5 gibi seçilebilir bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. İkinci olarak ise, 4WD ve 4WD Spor modlarının yanı sıra modelde 2WD modu da yer alıyor.

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DAHA SERT

CS, M5 Competition'dan daha sert bir yapı sunuyor. Daha sert yaylar, daha güçlü bir viraj denge çubukları ve standart M5'ten daha düşük bir sürüş yüksekliği sunuyor. Ancak mühendisler, CS'nin daha düşük ağırlığı ve mevcut Pirelli P Zero Corsa lastiklerinden daha verimli yararlanmak için yaylarda ve Dinamik Amortisör Kontrol sisteminde daha fazla değişiklik yaptılar. Ağırlık azaltmadan bahsetmişken, M5 CS, kaput, tavan, ön ayırıcı, ayna kapakları, difüzör ve arka rüzgarlık dahil olmak üzere bir dizi karbon fiber takviyeli plastik bileşenlerle donatılmıştır. Ek ağırlık tasarrufu için ses yalıtımının bir kısmını da modele eklenmemiştir. Bu ve diğer değişiklikler sayesinde, model M5 Competition'dan 104 kg daha hafif bir hale geldi.

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TASARIMDA NELER VAR?

Tasarımda, otomobil altın bronz bir ızgara çevresine ve 20 inç jantlara sahip. Kırmızı veya altın kaliper seçenekleri de modelde sunuluyor. Otomobil ayrıca havalandırmalı bir kaput, gölge çizgisi ve yarıştan ilham alan sarı aydınlatmalı LED farlarla donatılmış. Ne yazık ki modelde çok fazla renk seçeneği yer almıyor.

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KABİNDE NELER VAR?

Kabine girdiklerinde alıcılar, ışıklı M5 logolarına sahip güçlü, ısıtmalı karbon fiber ön koltukları bulacaklar. Siyah Merino deri ile sarılı koltuklar, Mugello kırmızısı vurgulara ve kırmızı kontrast dikişlere sahip. Bunun yanında ise Nurburgring Nordschleife'ın baskılı bir haritası da koltuk başlıklarına sahip olacak. Modelin iki ayrı arka koltuğu ve karbon fiber vites değişim kulakçıkları ve Alcantara direksiyon simidi bulunuyor. Diğer öne çıkan özellikler arasında minimalist bir orta konsol, Alcantara tavan döşemesi ve üç renkli dikişli M emniyet kemerleri yer alıyor. Tasarımcılar bunlara ek olarak zemin paspasları ve ışıklı "M5 CS" kapı eşiklerini de modelde sunuyor.

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Otomobil ayrıca iki adet 12,3 inç ekran ile geliyor. Akabinde dört bölgeli otomatik klima kontrol sistemi ve alüminyum koyu karbon kaplamalar ile donatılmış. Diğer özellikler arasında ortam aydınlatma sistemi, kablosuz akıllı telefon şarj cihazı ve Harman Kardon ses sistemi de bulunuyor. Model Almanya’da 180.400 € fiyat etiketiyle satılacak

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