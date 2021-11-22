Yeni BMW Motorrad K 1600 serisi tanıtıldı!

Yeni BMW Motorrad K 1600 modelleri, yeniden tasarlandı. Yeni K 1600 modelleri, yapılan teknik iyileştirmeler sayesinde de dikkat çekiyor. Şirketin açıklamasına göre, K 1600 GT, serinin çevik ve dinamik modelini temsil ederken, K 1600 GTL konforlu ergonomisi ve standart arka çantası ile daha keyifli bir sürüş tecrübesi sunuyor.

ALTI SİLİNDİRLİ MOTOR YER ALIYOR

BMW Motorrad’ın öne çıkan modellerinin odağında yer alan sıralı altı silindirli motorlar, K 1600 modellerinde de yer alıyor. Yeni K 1600 GT, GTL, Bagger ve Grand America'da kullanılan motor, mevcut EU-5 yönetmeliklerine göre uyarlanmış durumda. BMS-O motor kontrolü, iki vuruntu sensörü ve iki ek geniş bant lambda sondası, altı silindirli motoru istenilen emisyon oranlarına ulaştırıyor. Vuruntu sensörleri RON 95'in altında kalitede yakıt kullanımına izin veriyor.

160 BEYGİR GÜÇ, 180 NM TORK

Yapılan değişiklikler, iyileştirilen emisyon değerlerine ek olarak, altı silindirli motorun performansına da katkı sağlıyor. 160 bg güç ve 180 Nm tork üreten motor maksimum güç değerine, önceki nesle kıyasla 1000 d/d daha erken ulaşırken, maksimum tork değerine ise 5250 d/d motor devrinde ulaşıyor. Sıralı altı silindirli motor, 555 mm genişlik ve 102,6 kg ağırlık ile motosiklet seri üretimindeki en dar motor olma özelliğine sahip. Daha üstün çekiş gücü ve doğrusal hızlanma, yeni nesil motorun göze çarpan özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca motor tork kontrolünün (MSR), hızlı vites küçültme esnasında arka tekerleğin kilitlenerek kaymasını önlemek için ani yüklemeleri serbest bırakarak (coasting mode) sürüş güvenliğine katkı sunduğu aktarılıyor.

Yeni K 1600 GT, GTL, Bagger ve Grand America'da kullanılan BMW Motorrad Dynamic ESA (Elektronik Süspansiyon Ayarı) sistemi, sönümleme oranlarını sürüş koşullarına ve manevralara göre otomatik olarak uyarlarken, sürüş pozisyonunu da farklı yük durumlarına göre otomatik olarak değiştiriyor.

Şirketin iddiasına göre, yeni 6 eksenli sensör kutusundan ve ön ve arka taraftaki iki yer değiştirme sensöründen gelen sinyaller, en hassas ayarlamaları mümkün kılarak motosikleti milisaniyeler içinde tüm sürüş koşullarına uygun hale getiriyor. Süspansiyon sistemi, kullanıcısına bir düğmeye basarak “Yol” veya “Dinamik” sönümleme seçenekleri arasında geçiş yapma olanağı tanıyor.

Yeni K 1600 GT, GTL, Bagger ve Grand America, standart olarak son teknoloji modern LED ışık üniteleri ile sunuluyor. Yeni tam LED far ve ikonik gündüz farları LED lens teknolojisine sahip. Yeni K 1600 modellerinde motosikletin hareketine göre yolu aydınlatan "adaptif far" işlevi de standart olarak mevcut.

YENİ K 1600 MODELLERİNİN MULTİMEDYA SİSTEMİ

Yeni serinin öne çıkan donanımları arasında standart olarak sunulan entegre harita navigasyonu ve bağlantı özelliklerine sahip yeni 10,25 inç TFT renkli ekran dikkat çekiyor. Yeni K 1600 GT ve Bagger modellerinde opsiyonel, GTL ve Grand America modellerinde ise standart olarak sunulan ses sistemi 2.0 var.

FARKLI RENK SEÇENEKLERİ VAR

Yeni K 1600 modelleri Dynamic, Style ve Option 719 olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Option 719 “Midnight” seçeneği, yalnızca K 1600 Bagger ve K 1600 Grand America için mevcut. Option 719 “Midnight” seçeneği, su transfer baskı yöntemi kullanılarak tasvir edilen “Galaxy” temalı Metalik Meteoric Dust II rengiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

BMW MOTORRAD K 1600 NE ZAMAN GELECEK?

6 silindirli motora sahip K 1600 GT, K 1600 GTL, K 1600 Bagger ve K 1600 Grand America modelleri, 2022 yılının Mart ayından itibaren Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında yerini alacak.

