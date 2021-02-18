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Yeni BMW X6 kış testlerinde yakalandı!

18.02.2021 08:16 | Son Güncelleme:
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Yeni BMW X6 kış testlerinde yakalandı!

Üçüncü nesil BMW X6 daha iki yaşında, ama şirket modelin makyajlı versiyonunu test etmeye başladı bile.

Model geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu için, bazı koyu renkli farlar dışında dışarıda çok fazla bilgi vermiyor. Beklenen ise yeni nesil bir ön tasarım, tamponlar ve arka tasarımın modelde sunuluyor olması. Muhtemelen daha detaylı revize edilmiş tamponlar otomobilde konumlanacak. Bununla birlikte daha büyük bir ön ızgaranın modelde yer alması muhtemel görünüyor.

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KOKPİTTE NELER DEĞİŞECEK?

Kabine geçerken, yeni bir dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi dahil olmak üzere bir dizi değişiklik göreceksiniz. Ekranlar kavisli ve gelecek iX'ten örnek alınarak tasarlanmış. Gösterge paneli dijital ve 12,3 inç büyüklüğünde. Bilgi-eğlence sistemi ise 14,9 inç büyüklüğünde. Vites değiştirici de elden geçirilmiş. Burada düğme şeklinde bir seçici konumlandırılmış.

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HANGİ MOTORLAR İLE GELEBİLİR?

Motor seçenekleri daha henüz onaylanmadı, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde 335 Bg güç ve 450 Nm tork üreten turboşarjlı 3.0 litrelik altı silindirli bir makinenin modelde yer alması muhtemel. Bunun yanında bir de 4.4 litre V8 motorun 523 Bg güç ve 750 Nm tork seviyesinde modelde yer alması bekleniyor. Güncellenen X6'nın ne zaman geleceği hakkında henüz bir bilgi yok, ancak erken geliştirme durumu göz önüne alındığında 2023 yılında ortaya çıkabilir.


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