Yeni Boeing 737 MAX ne kadar güvenli?

Yeni uçakların kaza oranları ise daha da düşük. Ancak Boeing'in iki yıl önce piyasaya sürülen uçakları son altı ayda iki kere kaza yaptı. Peki neden?Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının Pazar günü 157 kişinin hayatına mal olan kazası son altı ayda bu modelin ikinci kazası olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında Lion Air'e ait bir başka Boeing 737 de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş ve mürettebatla birlikte 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki kaza da, Boeing'in piyasa sürmesinin üzerinden henüz iki yıl dahi geçmeyen MAX modelleriyle ilgili kaygıları arttırdı. Kazalar ve uçaklar hakkında bilinenler ile soru işaretlerini derledik.

Boeing 737 MAX nasıl bir uçak?

Boeing'in MAX modeli, havacılık dünyasında başarıyla anılan ve iki motorlu 737 serisinin son versiyonu. Son geliştirilen uçaklar önceki 737'lere göre daha az yakıt tüketiyor ve MAX 7, MAX 8, MAX 9 ve MAX 10 olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor.

Boyutlarına göre farklılık gösteren bu modeller 138 ila 204 yolcu kapasiteli ve kısa ile orta menzilli uçuşlar için tasarlandı. Boeing'in daha önceki 737 modelleri bugüne kadar geliştirilmiş en güvenilir yolcu uçakları arasında kabul ediliyor.