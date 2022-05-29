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Yeni boşanan Ceren Moray'ın yanında yakalanınca... "Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum"

29.05.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Nico Brun ile evliliğini bitiren Ceren Moray Cihangir'de bir erkek arkadaşıyla yakalandı. Boşanmanın ardından toparlanmaya çalıştığını söyleyen oyuncu yakalanınca panik oldu. Mekana kaçan Ceren Moray'ın yanındaki arkadaşı ise yanıtıyla olay oldu.

Yeni boşanan Ceren Moray'ın yanında yakalanınca... "Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum"

2017'de Bodrum'da nikah masasına oturan oyuncu Ceren Moray ile Nico Brun, geçtiğimiz ay 5 yıllık evliliklerini noktaladı. "Ben toparlanmaya çalışıyorum. En kısa sürede atlatacağım" diyen oyuncu Ceren Moray, Cihangir'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Taksi bekledikleri sırada flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran ikili, mekana geri kaçtı.

Daha sonra tek başına çıkan ünlü oyuncu, gizemli erkek arkadaşıyla ilgili soruları "Çok yakın arkadaşım" diyerek geçiştirdi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ceren Moray, muhabirlerin "Ceren Hanım, yanınızdaki erkek arkadaşınızla içeri kaçtınız. Yeni bir ilişkiye mi başladınız? Hayırlı olsun diyelim mi?" şeklindeki sorularına "Arkadaşımla beraberdim. Şimdi evime gidiyorum. Yanımdaki erkek arkadaşım çok yakın arkadaşımdı." diyerek, kaçamak cevap verdi.

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YANITI OLAY OLDU

Moray'ın erkek arkadaşı ise 10 dakika sonra çıktı. Alkolün verdiği etkiyle ayakta durmakta güçlük çeken ünlü oyuncunun arkadaşı, gazetecilere "Ne yapıyorsunuz siz? Ben burada çalışıyorum. Akşama kadar soğan, sarımsak ve pırasa doğruyorum. Ceren ile alakam yok" diyerek ironi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Moray
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