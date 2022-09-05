Yeni boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra düğünde halay çekti

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim" diyerek boşanma haberini duyurmuştu.

Adli tatilin son bulmasıyla boşanan çift düğünde bir araya geldi. Gökhan Çıra'nın ailesiyle arası iyi olan Ciğerci eski kocasının kardeşinin nikah şahidi oldu.

Düğünde eski eşi Gökhan Çıra ile karşılıklı oynayıp halay çeken Selin Ciğerci'yi görenler "Ayrı kalamıyorlar" yorumlarında bulundu.

Bazı takipçiler ise "Yılların hatrı var", "Aileyle zaten iyi" yorumlarını yaptı.

