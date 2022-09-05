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Yeni boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra düğünde halay çekti

05.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ikinci kez boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte düğüne katıldı. Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde nikah şahidi olan Ciğerci eski eşiyle birlikte bir de halay çekti. O anlar sosyal medyada "Ayrı kalamıyorlar" yorumlarına sebep oldu.

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci "Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim" diyerek boşanma haberini duyurmuştu.

Adli tatilin son bulmasıyla boşanan çift düğünde bir araya geldi. Gökhan Çıra'nın ailesiyle arası iyi olan Ciğerci eski kocasının kardeşinin nikah şahidi oldu.

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Düğünde eski eşi Gökhan Çıra ile karşılıklı oynayıp halay çeken Selin Ciğerci'yi görenler "Ayrı kalamıyorlar" yorumlarında bulundu.

Bazı takipçiler ise "Yılların hatrı var", "Aileyle zaten iyi" yorumlarını yaptı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci sosyal medya evlilik altının seyri
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