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Yeni boşanmıştı! Tuğba Özerk'ten iddialı klip... "Tabuları yıkacağım"

21.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aykut Gürel'in en sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümünde Çalkala şarkısını söyleyen Tuğba Özerk klibiyle gündem oldu. Yeni boşanan Özerk "Tabuları yıkacağım" demişti. Ünlü şarkıcının klibindeki dekolteli tarzı beğeni topladı.

Yeni boşanmıştı! Tuğba Özerk'ten iddialı klip... "Tabuları yıkacağım"

Ünlü besteci-müzisyen Aykut Gürel'in en sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümün lansman şarkısını seslendiren Tuğba Özerk klibiyle gündemde. ''Çalkala''ya tabuları yıkacak bir klip çekeceğini dile getiren Özerk'in klibi gündem oldu.

Geçen yıl evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı şekilde tek celsede boşanan Özerk kendini adeta işine vermiş durumda. Ünlü şarkıcı klibinde iddialı dekoltesiyle dikkat çekti.

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Özerk'e beğeni yağarken bazı takipçiler ise "Pek yıkılan tabu göremedik dekolte dışında" yorumlarında bulundu.

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Tuğba Özerk beste dekolte

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