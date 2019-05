Yeni Brexit planı: İkinci bir referandum mümkün

May, Brexit için yeni bir referandum yapılabileceğini de söyledi.İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit krizinden çıkış yolu arıyor. Ülkesinin AB'den çıkış sürecine yönelik anlaşmanın Avam Kamarası'nda üç kez reddedilmesinin ardından May, Brexit anlaşmasıyla ilgili hazırladığı son tasarıyı açıkladı.

May parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylaması için "son bir şansı" olduğunu belirterek, milletvekillerinin AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nı kabul etmeleri halinde ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin parlamentoda yeni bir oylama yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

May'in yeni garantiler içeren anlaşmayı Haziran ayında parlamentoya getirmesi bekleniyor. Tasarı, parlamentoya Birleşik Krallık'ın AB ile Gümrük Birliği'ni bir süreliğine devam ettirebilme konusunda karar verme imkanı da tanıyor.

Tasarı, Gümrük Birliği'nin yanı sıra İşçi Partisi'nin üzerinde durduğu işçi hakları ve çevre koruma alanındaki endişelerin giderilmesini amaçlıyor.

May, televizyonda yayınlanan çağrısında, "Bugün, tüm parlamenterlere ciddi bir öneri sunuyorum; yeni bir Brexit anlaşması" diye konuştu.