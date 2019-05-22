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Yeni Brexit planı: İkinci bir referandum mümkün

22.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı May, ülkesinin AB'den ayrılık süreci için revize ettiği anlaşma tasarısını son bir kez parlamentonun onayına sunacağını açıkladı.

Yeni Brexit planı: İkinci bir referandum mümkün

May, Brexit için yeni bir referandum yapılabileceğini de söyledi.İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit krizinden çıkış yolu arıyor. Ülkesinin AB'den çıkış sürecine yönelik anlaşmanın Avam Kamarası'nda üç kez reddedilmesinin ardından May, Brexit anlaşmasıyla ilgili hazırladığı son tasarıyı açıkladı.

May parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylaması için "son bir şansı" olduğunu belirterek, milletvekillerinin AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nı kabul etmeleri halinde ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin parlamentoda yeni bir oylama yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

May'in yeni garantiler içeren anlaşmayı Haziran ayında parlamentoya getirmesi bekleniyor. Tasarı, parlamentoya Birleşik Krallık'ın AB ile Gümrük Birliği'ni bir süreliğine devam ettirebilme konusunda karar verme imkanı da tanıyor.

Tasarı, Gümrük Birliği'nin yanı sıra İşçi Partisi'nin üzerinde durduğu işçi hakları ve çevre koruma alanındaki endişelerin giderilmesini amaçlıyor.

May, televizyonda yayınlanan çağrısında, "Bugün, tüm parlamenterlere ciddi bir öneri sunuyorum; yeni bir Brexit anlaşması" diye konuştu.

May, ikinci bir referandumun çoğu üye için büyük önem taşıdığını bildiğini söyledi ve Avam Kamarası'nın tasarıyı onaylaması halinde, milletvekillerinin ikinci bir Brexit Anlaşması için referanduma gidilip gidilmeyeceğine karar verebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, parlamenterlerin ikinci bir referandum yapılması yönünde karar vermesi halinde, bunun nihai anlaşmanın uygulamaya girmesinden önce yapılması gerektiğini belirtti.

Haziran 2016'da yapılan referandumda Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 52'si AB'den ayrılık yönünde oy kullanmıştı.

Şayet May'in yeni teklifi kabul edilir ve olası ikinci referandum yapılmazsa Birleşik Krallık AB'den bu yılın Temmuz ayı sonunda ayrılabilir.

Birleşik Krallık'ın bu yıl 29 Mart'ta AB'den ayrılması planlanıyordu. Ancak parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle Brexit 31 Ekim'e ertelendi.

afp,dpa,MK/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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