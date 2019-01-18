İSTANBUL (AA) - Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, genç şarkıcıların düzenlediği büyük konserlerin Türk popunda yeni bir düzenin habercisi olduğunu belirterek, "Müzik sektörümüzün böyle sanatçılara ihtiyacı var ki sektör tekrar yükselebilsin. Yeni büyük yıldızlara ihtiyacımız var." dedi.

Aybüke Albere'nin ilk single çalışması "Ne Diyorsan"ın lansman gecesi, şarkıcının sahne performansıyla başladı.

Sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayülgen, müzikte yeni bir neslin geldiğini ve bu neslin ilk işaret fişeklerini attığını söyledi.

Edis ve Aybüke'nin Türk müziğinde kuralları değiştirecek sanatçılar olduğu değerlendirmesinde bulunan Bayülgen, "İki sanatçının da şarkılarını dinlediğimiz zaman ne kadar titizlikle hazırlandıklarını, arkalarında nasıl bir müzikal ekibin çalıştığını görüyorsunuz." diye konuştu.

Bu şarkıların konserlerinde sahne ve salon düzeni, ışık ve sinematografik gösterilerin yer aldığını anlatan Bayülgen, şunları kaydetti:

"En yüksek kapasitede konserleri veriyorlar. Edis'in konserleri çok büyük konserler, binlerce kişi geliyor. Bu da Türk popunda yeni bir düzenin ve yeni bir dünyanın habercisi. Aybüke de sunumunu yaptığı şarkısıyla bu kervana katılıyor. Müzik sektörümüzün böyle sanatçılara ihtiyacı var ki sektör tekrar yükselebilsin. Yeni büyük yıldızlara ihtiyacımız var."