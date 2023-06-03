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Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu mu? Gözler gelecek açıklamada

03.06.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kim olacağı yeni kabine açıklamasına yakın bir zaman kala merak edildi. Vedat Bilgin'in ardından gelecek olan yeni ismin kim olacağı gündemi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vedat Bilgi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimde Ankara'dan milletvekili seçilmişti. Peki, Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu mu? Gözler gelecek açıklamada...

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu mu? Gözler gelecek açıklamada

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada yeni Bakanlar listesini bu akşam açıklayacağını söyledi. Kullanıcılar Bakanlar Kurulu listesinde yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın belli olup olmadığını sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...

YENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından, bu akşam yeni kabineyi açıklayacağını ifade etti. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kim olduğu henüz belli olmadı. Yeni Bakanın kim olduğunun saat 22.00'de açıklamansı bekleniyor.

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni Bakanlar Kurulu listesi henüz belli olmadı. Erdoğan'ın saat 22.00 gibi yapması beklenen yeni kabine açıklaması sonrasında tüm bakanlıklar netleşmiş olacak.

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Bu akşam yeni kabinenin açıklanmasının ardından pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi bekleniyor.

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı yeni kabine

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