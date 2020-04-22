HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni Call of Duty oyunu Vietnam’da geçiyor olabilir

Yeni Call of Duty oyunu Vietnam’da geçiyor olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Görünüşe göre Call of Duty 2020, Black Ops evreninin bir parçası olacak ve söylentilere göre Vietnam döneminde geçecek. Dedikodular doğruysa 2020 yılında çıkması beklenen oyun Call of Duty: Vietnam olarak adlandırılabilir.

Yeni Call of Duty oyunu Vietnam’da geçiyor olabilir

Oyun Black Ops evreninde geçmesine rağmen oyunun isminde Black Ops olmayacak. Alışılmışın dışında bir karar olduğu inkâr edilemez bir durum. Ancak şu anda elimizde sadece söylentiler olduğu göz önünde bulundurulursa daha hiçbir şeyin kesinleşmediğini söyleyebiliriz. Oyun Black Ops dünyasının Soğuk Savaş döneminde geçecek. Asıl hikâyenin ise Vietnam’da geçmesi bekleniyor.

Yakın zamanda Kotaku’dan ayrılan Jason Schreier, söylentiyi bir dizi tweet ile destekledi. Bilindiği kadarıyla, oyunun Black Ops evreninin bir parçası olacağını ve Vietnam'daki savaşa odaklanacağını ve bunun 2010 yılında yayınlanan orijinal Black Ops'un remastered hali olmadığını söyledi. İlk oyunda Soğuk Savaş döneminde geçiyordu.

Geçen yıl, CoD 2020’nin gelişiminin sorunlu olduğunu belirten bir rapor, Activision’un Treyarch’ı projeye dahil etmesine neden oldu. Daha önce yeni bir Black Ops oyunu geliştirildiği söylentisi vardı, fakat tüm bilgiler sınırlı kalmıştı. Activision yeni CoD oyunlarını mayıs ayında duyurmayı alışkanlık haline getirmiş bir firma. Salgın nedeni ile büyük etkinliklerin iptal edilmesinden sonra mayıs ayı içerisinde kendi duyurularını yapmaları bekleniyor.

Bu Call of Duty tarihinde sızdırılan ilk oyun değil. 2016 yılında çıkan Infinite Warfare çıkmadan önce uzay temalı olacağı erkenden sızdırılmıştı. Bir önceki Black Ops oyununun sadece Battle Royale moduna sahip olması ve yeni oyunun aynı evrende geçmesine rağmen ismini kullanmayacak olması ilginç gelişmeler. Görünüşe göre Activision CoD serisinin geleceğinde ciddi değişiklikler planlamakta.

Ancak bu bir sürpriz değil. Bir süredir hem Vietnam hem de Kore Savaşları da dahil olmak üzere tüm Soğuk Savaş dönemini kapsayan bir oyun geliştirildiği düşünülmekteydi. Kore Savaşı döneminin dahil edilip edilmeyeceği henüz belirsiz. Treyarch projenin ana geliştiricisi olacak, ancak Sledgehammer Games ve Raven Software destek verecek.

Desperados III Çıkış Tarihi Duyuruldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş
Porsche'nin yeni otomobili kameralardan kaçamadı!Porsche'nin yeni otomobili kameralardan kaçamadı!
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Activision Black Ops Call of Duty Call of Duty Vietnam FPS pc Raven Software Sledgehammer Games Treyarch Vietnam

En Çok Okunan Haberler

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Porsche 911 GT3 Touring kameralardan kaçamadı!

Porsche'nin yeni otomobili kameralardan kaçamadı!

Mücadele resmen Android'e taşındı: Fortnite Google Play Store'da yayınlandı!

Masaüstünün gözdesiydi! Resmen yayınlandı

Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

Huawei P40 Lite incelemesi

Huawei P40 Lite incelemesi

Galaxy Tab S7’nin ekran boyutu sızdırıldı

Galaxy Tab S7 önemli bilgilerle ortaya çıktı!

Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.