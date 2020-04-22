Yeni Call of Duty oyunu Vietnam’da geçiyor olabilir

Oyun Black Ops evreninde geçmesine rağmen oyunun isminde Black Ops olmayacak. Alışılmışın dışında bir karar olduğu inkâr edilemez bir durum. Ancak şu anda elimizde sadece söylentiler olduğu göz önünde bulundurulursa daha hiçbir şeyin kesinleşmediğini söyleyebiliriz. Oyun Black Ops dünyasının Soğuk Savaş döneminde geçecek. Asıl hikâyenin ise Vietnam’da geçmesi bekleniyor.

Yakın zamanda Kotaku’dan ayrılan Jason Schreier, söylentiyi bir dizi tweet ile destekledi. Bilindiği kadarıyla, oyunun Black Ops evreninin bir parçası olacağını ve Vietnam'daki savaşa odaklanacağını ve bunun 2010 yılında yayınlanan orijinal Black Ops'un remastered hali olmadığını söyledi. İlk oyunda Soğuk Savaş döneminde geçiyordu.

Geçen yıl, CoD 2020’nin gelişiminin sorunlu olduğunu belirten bir rapor, Activision’un Treyarch’ı projeye dahil etmesine neden oldu. Daha önce yeni bir Black Ops oyunu geliştirildiği söylentisi vardı, fakat tüm bilgiler sınırlı kalmıştı. Activision yeni CoD oyunlarını mayıs ayında duyurmayı alışkanlık haline getirmiş bir firma. Salgın nedeni ile büyük etkinliklerin iptal edilmesinden sonra mayıs ayı içerisinde kendi duyurularını yapmaları bekleniyor.