Yeni Call of Duty oyunu Vietnam’da geçiyor olabilir

Oyun Black Ops evreninde geçmesine rağmen oyunun isminde Black Ops olmayacak. Alışılmışın dışında bir karar olduğu inkâr edilemez bir durum. Ancak şu anda elimizde sadece söylentiler olduğu göz önünde bulundurulursa daha hiçbir şeyin kesinleşmediğini söyleyebiliriz. Oyun Black Ops dünyasının Soğuk Savaş döneminde geçecek. Asıl hikâyenin ise Vietnam’da geçmesi bekleniyor.
Yakın zamanda Kotaku’dan ayrılan Jason Schreier, söylentiyi bir dizi tweet ile destekledi. Bilindiği kadarıyla, oyunun Black Ops evreninin bir parçası olacağını ve Vietnam'daki savaşa odaklanacağını ve bunun 2010 yılında yayınlanan orijinal Black Ops'un remastered hali olmadığını söyledi. İlk oyunda Soğuk Savaş döneminde geçiyordu.
Geçen yıl, CoD 2020’nin gelişiminin sorunlu olduğunu belirten bir rapor, Activision’un Treyarch’ı projeye dahil etmesine neden oldu. Daha önce yeni bir Black Ops oyunu geliştirildiği söylentisi vardı, fakat tüm bilgiler sınırlı kalmıştı. Activision yeni CoD oyunlarını mayıs ayında duyurmayı alışkanlık haline getirmiş bir firma. Salgın nedeni ile büyük etkinliklerin iptal edilmesinden sonra mayıs ayı içerisinde kendi duyurularını yapmaları bekleniyor.
Bu Call of Duty tarihinde sızdırılan ilk oyun değil. 2016 yılında çıkan Infinite Warfare çıkmadan önce uzay temalı olacağı erkenden sızdırılmıştı. Bir önceki Black Ops oyununun sadece Battle Royale moduna sahip olması ve yeni oyunun aynı evrende geçmesine rağmen ismini kullanmayacak olması ilginç gelişmeler. Görünüşe göre Activision CoD serisinin geleceğinde ciddi değişiklikler planlamakta.
Ancak bu bir sürpriz değil. Bir süredir hem Vietnam hem de Kore Savaşları da dahil olmak üzere tüm Soğuk Savaş dönemini kapsayan bir oyun geliştirildiği düşünülmekteydi. Kore Savaşı döneminin dahil edilip edilmeyeceği henüz belirsiz. Treyarch projenin ana geliştiricisi olacak, ancak Sledgehammer Games ve Raven Software destek verecek.
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