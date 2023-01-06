Yeni Camii nerede, nasıl gidilir? Restore edilen Yeni Cami'nin tarihi ve özellikleri!

Yeni Camii restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada emeği geçen tüm mimarlara teşekkür etti. Yeni Cami'nin bir kenara konulacak cami olmadığını vurgulayan Erdoğan, konuşması öncesi burada cuma namazını kıldı. İşte Yeni Cami'nin tarihi ve özellikleri...

YENİ CAMİİ NEREDE?

Yeni Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde bulunan 3.5 asırlık bir camidir.

Yeni Cami'nin restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlanmıştı.

YENİİ CAMİ'YE NASIL GİDİLİR?

Yeni Cami'ye Eminönü’nden kalkan otobüsler aracılığı ile gidilebilmektedir. Öte yandan Kadıköy'de yaşayan veya bu iburaya ulaşımı kolay olan vatandaşlar rıhtımdan deniz araçları ile de camiye kolaylıkla ulaşım sağlayabilmektedirler.

YENİ CAMİ'NİN TARİHİ

Yeni Cami'nin yapımına 1957 yılında III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın emri ile başlanmıştır.

Cami, 1665 yılında tamamlanmıştır. IV. Mehmet’in annesi Turhan Hatice Sultan caminin yapımını tamamlatmıştır.

Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre; cami inşaatının ilk senelerinde temelinde çok fazla su çıkar. Yaşanan sorunların ardından zemini sağlamlaştırmak için uç kısımlara kurşun kuşaklara bağlı kazıklar çakılır. Üzerine de taş bloklar konur. Fakat takvimler 1660'ı gösterdiğinde İstanbul'da büyük bir yangın çıkar. Yeni Camii de yangında hasar alır.

Köprülü Mehmet Paşa yeni Cami'yi onarıma almıştır.

