Yeni CEO Üç Federal Basın Kurumunun Yöneticilerini İşten Çıkardı

Associated Press haber ajansına göre Pack, herhangi bir gerekçe sunmadı; ancak USAGM CEO’su olarak yetkisi dahilinde hareket ettiğini belirtti.

Voice of America’nın (VOA) bağlı bulunduğu ABD Küresel Basın Dairesi (USAGM) genel müdürlüğü görevine başlayan Michael Pack, USAGM çatısı altındaki diğer basın kuruluşları Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları), Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Free Liberty’nin (Özgür Avrupa Radyosu) genel müdürlerini görevden aldı.

Başkan Trump son birkaç aydır VOA’in Corona virüsü krizine ilişkin haber yayınlarını eleştiriyordu. 15 Mayıs günü Pack’in adaylığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, “Voice of America korkunç bir şekilde yönetiliyor. Voice of America (Amerika’nın Sesi) değiller. Bunun tam tersiler” demişti.

Pack yeni görevine ısınırken, geçmişte VOA ve kardeş kuruluşları kontrol eden Yayın Yönetim Kurulu direktörleri de, Resmi Gazete’de kendi bağımsız gazetecilik tanımını paylaştı. Açıklamada, ‘’USAGM’in bütçesindeki kuruluşların her biri tam editöryel bağımsızlıktan faydalanır. Tam editöryel bağımsızlık, en yüksek gazetecilik standartlarınca tanımlanır ve kabul edilir’’ denildi.

New York Times gazetesinde geçen Salı yayımlanan bir makalede, ‘’VOA’in Beyaz Saray’ın bir propaganda aracına dönüştürülmesi, hangi siyasi görüşte olursa olsun tüm Amerikalılar’in korkması gereken bir olasılık. Sayın Trump, diplomatik bir araç değil, bir megafon istiyor ve sadakat konusunda ısrarlı’’ ifadeleri de bu endişelerin bir örneği.

Direktörler, ‘’Editöryel bağımsızlık, sadece bu kurum içindeki bireylerin haber toplama ve verme ile ilgili her türlü kararı vermesini kapsar. USAGM kurumları ve çalışanları, her kurumun yöneticileri de dahil, profesyonel gazeteciliğin yüksek standartlarına uymayacak her türlü siyasi ya da dış baskılardan ve süreçlerden tamamıyla muaftır’’ ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki Michael Pack daha önce ABD hükümetinin uluslararası ve kamusal basın kuruluşlarında yönetici olarak görev yaptı. USAGM çalışanlarına gönderdiği e-postaya göre, son dönemde Manifold isimli bir prodüksiyon firmasının başındaydı. Özel sektörde faaliyet gösteren firmanın yapımcılığını üstlendiği 15 belgesel ABD’de yine bir kamu kanalı olan PBS’te gösterildi.

E-postasında bu belgesellerin, Amerika’nın hikayesini kendi açısından anlatma yöntemi olduğunu da söyleyen Pack, ‘’Belgesel yapmaktan büyük keyif alsam da tarihimizin bu önemli dönemecinde uluslararası yayıncılığa dönmeye kararlıydım’’ dedi.

USAGM çalışanlarının moralini düzeltmek için çalışacağını ve basında son yıllarda gün yüzüne çıkan bazı sorunları ele alacağına da kaydeden Pack, ‘’En önemlisi de görevim bu kurumu daha etkili hale getirmek olacak’’ ifadelerini kullandı.