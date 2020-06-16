Yeni CEO’nun Göreve Başladığı VOA’de İki Üst Düzey İstifa

Bennett ve Sugawara VOA ekibinin, “Amerika’nın hikayesini anlatma yönündeki tutkulu ve çetin arayışından, dünya genelinde gerçeğe dayanmayan veriler ve dezenformasyona karşı mücadeleye verdiği önemden, dünyadaki kadınlar, mülteciler ve basındaki diğer meslektaşlarına ilişkin haberlere gösterdiği dikkatten” övgüyle söz etti.

Bennett ve Sugawara kaleme aldıkları istifa mektubunda, VOA’de görev yapan yüzlerce yazar, yayıncı, editör ve teknik personelin son 4 yıl içinde daireyi olumlu yönde değiştirdiklerini belirtti.

VOA’yi 2016 yılından bu yana yöneten Bennett ve Sugawara, ABD hükümetinin bağımsız haber dairesi tarafından üretilen ve dünya genelinde 47 dilde yayın yapan televizyon ve radyo programlarının yanı sıra voanews.com dijital platformundaki haber içeriklerinin kapsamını önemli ölçüde genişletmişti.

ABD’de bütçesini Kongre’den alan yayın kuruluşu Voice of America’nın (VOA) Genel Müdürü Amanda Bennett ve yardımcısı Sandra Sugawara istifalarını sundu. İki deneyimli editör yaptıkları yazılı açıklamada, Senato onayının ardından VOA’in bağlı bulunduğu ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM) genel müdürlüğü görevine başlayan Michael Pack’in VOA’ye kendi yönetici ekibini getirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

İstifalarını sunan iki yönetici VOA çalışanlarına, “Michael Pack’in göreve gelmesiyle tutkunuz, misyonunuz ya da dürüstlüğünüzde değişen bir şey yok” ifadeleriyle seslendi.

Bennett ve Sugawara, kurumun editöryel bağımsızlığının hükümet yetkililerinin olası müdahalesine karşı “Firewall” adı verilen bir federal yasayla güvence altına alınmış olmasına atıfta bulunarak, “Michael Pack, VOA’in bağımsızlığını güvence altına alarak dünya çapındaki kitlemizin bize duyduğu çarpıcı güvende en önemli rolü üstlenen koruyucu kalkana saygı göstereceğine ve bunu ihlal etmeyeceğine Kongre önünde yemin etti” ifadelerini kullandılar.

Ancak Pack’in Senato tarafından 3 yıllık bir görev süresiyle onaylanarak USAGM’in başına geçmesi süreci çalkantılıydı.

Başkan Donald Trump, ideolojik olarak kendisinin en sıkı destekçilerinden biri olduğu bilinen eski Beyaz Saray baş stratejisti Stephen Bannon’ın ortaklarından olan Michael Pack’i 2 yılı aşkın bir süre önce bu göreve aday göstermişti.

Ancak Demokratlar muhafazakar bir belgesel yapımcısı olan Michael Pack’in sahibi olduğu şirket ve kar amacı gütmeyen vakfı arasındaki mali ilişkiler konusunda kaygılarını dile getirerek Pack’in Senato’daki onay sürecini engellemişti.