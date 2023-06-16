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Yeni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mücahit Küçükyılmaz'ın hayatı ve biyografisi

16.06.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mücahit Küçükyılmaz son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı’na Hakan Fidan’ın gelmesi ile birlikte Büyükelçiliklere yeni atamalar gerçekleştirildi. Peki, yeni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Mücahit Küçükyılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Yeni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mücahit Küçükyılmaz'ın hayatı ve biyografisi

Mücahit Küçükyılmaz son dakika haberlerinin ardından arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, yeni Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz oldu. İşte Mücahit Küçükyılmaz hakkında merak edilenler...

MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ KİMDİR?

Muhammet Mücahit Küçükyılmaz 9 Ağustos 1977 yılında Antalya/Kumluca'da doğdu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında “Türkiye’de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam’ın Rolü: Milli Görüş Geleneği” konulu yüksek lisans tezini hazırladı. Doktorasını Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde medya ve güvenlik sektörü üzerine yaptı.

YENİ CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ MÜCAHİT KORKMAZ HANGİ GÖREVLEDE BULUNDU?

Anlayış dergisinde editörlük, SETA Vakfı’nda iletişim koordinatörlüğü ve TRT1’de yayımlanan Enine Boyuna ile TRT Haber’de yayımlanan Sosyal Medya programlarında yayın danışmanlığı yapan Küçükyılmaz, Mostar dergisinde sosyo-politik gündeme ilişkin makaleler yazdı.

Çeşitli gazetelerde ve internet sitelerinde medya eleştirmenliği yapan Küçükyılmaz, George Sand’ın Lanetli Göl (La Mare au diable) romanını Türkçeye çevirdi. Bunun dışında siyaset ve medya konulu kitaplar yazdı.

TRT Haber Kanalında yayınlanan "Neden Böyle?" programını Murat Yılmaz ve Cengizhan Cevahiroğlu ile beraber hazırlayıp sundu. Küçükyılmaz, ayrıca TRT Türk'te "Dünyadaki Türkiye" programını da sundu.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan Küçükyılmaz, 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptı. Şubat 2022 itibarıyla da "Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği" görevine atanan Küçükyılmaz, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

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Hakan Fidan son dakika

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