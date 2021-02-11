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Yeni Citroën C3 Aircross tanıtıldı!

11.02.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Yeni Citroën C3 Aircross tanıtıldı!

Yeni Citroën C3 Aircross sahip olduğu niteliklerden hiçbir şey kaybetmeden olgunlaştı, yeni bir ön tasarım kazandı, yeni renkli eklentilere kavuştu ve daha fazla seyahat konforu ile daha iddialı bir kişilik kazandı.

Satışa sunulduğu 2017 yılı sonundan bu yana 330.000 adet üretilen Citroën C3 Aircross sınıfının en rekabetçi modeli olarak öne çıkıyor. Citroën C3 Aircross, iddialı ve çekici tasarımının dışında zengin kişiselleştirme çözümleri ve bunun yanı sıra ferah iç mekan ve modülerlik gibi özelliklerle kullanıcıların gönlünü kazandı. Müşterilerin tercihi büyük oranda üst donanım seviyesi olurken, satışların %62’sini Shine donanım seviyesi oluşturdu. Kompakt dış boyutlarına karşın geniş bir yaşama alanı sunan Citroën C3 Aircross, çok yönlü ve modüler kabini kadar çevik sürüş özellikleriyle de aktif yaşam tarzlarına sahip sürücüler için ideal bir SUV olarak öne çıkıyor. Citroën C3 Aircross, artırılmış kabin konforu, çok yönlülüğü ve sürüş güvenliği ile sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle hayatı kolaylaştıracak şekilde yenilendi.

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DAHA İDDİALI ÖN TASARIM

Yeni Citroën C3 Aircross, modelin kişiliğini ve statüsünü geliştiren tamamen yeni ön görünümü ile daha iddialı bir tasarım sergiliyor. CXPERIENCE konsept otomobilden esinlenen ve ilk olarak 2020 yılında yeni Citroën C3’te kullanılan benzersiz ve özgün tasarım felsefesi Citroën’in 2021 yılındaki yeni marka kimliğini gözler önüne seriyor.

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Yeni ön görünüm, özellikle yeni far tasarımıyla bakışları hemen üzerine çekiyor. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlıyor. Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar yeni Citroën C3 Aircross’un güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor.

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Yeni ön tasarım yüksek ve yatay tasarımlı motor kaputu ile birlikte modern bir görünüm sunarken aynı zamanda sağlam ve güven veren bir izlenimi de beraberinde getiriyor. Çamurluk ağzı kaplamaları ile birlikte yan gövde kaplamaları bu güçlü görünümü desteklerken yeni Citroën C3 Aircross B-SUV segmentinde rakiplerinden ayrışmaya ve özgün bir görünüm sergilemeye devam ediyor.

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EN GENİŞ VE EN MODÜLER İÇ MEKAN

Sınıfının en iyi sürüş konforunu sağlayan süspansiyon ayarlarına ek olarak, Citroën C3 Aircross, ilk kez Citroën C5 Aircross modelinde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklarla daha da fazla seyahat konforu sunuyor. Urban Blue, Metropolitan Graphite ve Hype Grey ambiyanslarıyla sunulan Advanced Comfort koltuklar; Görsel konfor, Ağırlama konforu, Duruş konforu ve Dinamik konfor olmak üzere dört konfor özelliği ile oturma konforunu iyileştiriyor. Görsel konfor, henüz ilk göz teması ile dolgu malzemesi ve Citroën dikişleriyle yumuşak ve rahat izlenimini veriyor. Ağırlama konforu, bir yatak pedi gibi otururken hemen kendini hissettiren ekstra 15 mm köpük ile sağlanıyor. Geniş ve cömertçe boyutlandırılmış koltukların güçlendirilmiş destekleri Duruş konforunu sağlıyor. Koltuğun ortasındaki yüksek yoğunluklu bir ince katman ve daha kalın ana köpüğün kombinasyonuyla sağlanan Dinamik konfor uzun yolculukları daha konforlu hale getiriyor.

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Yeni Citroën C3 Aircross, sınıfının en geniş, en modüler ve en aydınlık iç mekanıyla konforlu ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Sadece 4,16 m uzunluğu ile atak, çevik ve kıvrak sürüş özellikleri sergileyen Citroën C3 Aircross, segmentinin en geniş iç mekanıyla yolcuları ödüllendiriyor.

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Ait olduğu segmentin en iyi arka koltuk bacak ve baş mesafesini sunan yeni Citroën C3 Aircross, iki parça halinde bağımsız 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuklarıyla kabin içi modülerliği destekliyor. Katlanan ön yolcu koltuğu ise 2,40 metreye kadar uzunluğa sahip demonte mobilya setlerini veya spor ekipmanlarını taşıma olanağı sunuyor. Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289 litreye kadar çıkıyor.

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Geniş cam alanlar ve panoramik cam tavanın da katkısıyla sürücü ve beraberindeki yolcular aydınlık bir iç mekanın keyfini sürebiliyor. Citroën C3 Aircross, hem arka, hem de ön koltuklardan erişilebilen ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen geniş bir saklama alanına sahip yeni orta konsol ile son derece fonksiyonel bir yapı sunuyor. Ön yolcunun önündeki küçük bir tepsi, arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya entegre bardak tutucular, ön koltukların arkasındaki cepler ve orta konsolun alt kısmında çok sayıda saklama alanı dahil olmak üzere tüm yolculara bolca saklama alanı sunuluyor.

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TEKNOLOJİ ÖN PLANDA!

Yeni Citroën C3 Aircross, sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli bir sürüş sağlayan teknolojilerle donatılıyor. Yeni 9 inçlik dokunmatik ekran kullanım kolaylığını destekliyor. Yeni yüksek çözünürlüklü ekran, Apple CarPlay ile uyumlu ekran yansıtma özelliği ile yolculukları keyfe dönüştürürken, kablosuz akıllı telefon şarjı gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor. Yeni Citroën C3 Aircross sürüş konforuna ve sürüş güvenliğine yönelik 12 farklı sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Örneğin; yükseltilmiş gösterge ekranı sürüşle ilgili önemli bilgileri sürücünün görüş alanında gösterirken trafik işareti tanıma ve önerme sistemi, Aktif Güvenlik Freni ve otomatik uzun far yardımcısı gibi fonksiyonlar sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma ve Top Rear Vision özelliğine sahip geri görüş kamerası gibi teknolojiler de Citroën C3 Aircross ile olan birlikteliği kolaylaştırıyor ve daha pratik kılıyor.

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Yeni Citroën C3 Aircross, bir SUV olmanın gereklerini yerine getirmek üzere Yokuş İniş Desteği’ne sahip Grip Control ile donatılıyor. Bu özellik yeni Citroën C3 Aircross’un farklı yol koşullarında da güvenle ilerlemesine yardımcı oluyor. Sistem, sürücünün ön tekerleklerdeki çekiş gücünü yol şartlarına bağlı olarak ayarlamasına ve dik yokuşlarda bile yokuş aşağı inerken hızı korumasına olanak tanıyor. Yeni Citroën C3 Aircross SUV, yüksek verimlilik seviyesine sahip PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli cephesinde PureTech 110 ve PureTech 130 motor seçenekleri, dizel cephesinde ise BlueHDi motor seçenekleri seçeneği de bulunuyor. Her iki motor seçeneğinde de otomatik ve manuel seçenekleri mevcut.


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