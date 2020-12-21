Özel versiyon Rip Curl'un gelişiyle model yelpazesi zenginleştirildi. Standart donanım detaylarına ek olarak bazı özel opsiyonları da bünyesinde barındırıyor.

YENİ CITROEN BERLINGO RIP CURL’UN TASARIMI NASIL?

Yeni Citroen Berlingo Rip Curl görücüye çıktı. Yeni Berlingo Rip Curl'un dış kısmında özel logolar yer alıyor. Ek olarak, sis lambası çerçevelerinde ve Airbumps üzerindeki renkli çıtalar modele farklı bir hava katıyor. Ön kapılara Rip Curl çıkartmaları da eklenmiş. Dış ayna kapakları Onyx Black isimli renk ile kaplanmış.

YENİ BERLINGO RIP CURL’UN KOKPİTİNDE NELER VAR?

Yeni Berlingo Rip Curl'un içine geçince, rahat ve son derece işlevsel bir atmosferle çevrelenmiş kokpit bizleri karşılıyor. Modele özel logo ve çıkartmalar dış kısımda olduğu gibi kokpitte de yerini alıyor. Ayrıca model Rip Curl estetiğine sahip bir paspas takımı da içeriyor.

YENİ CITROEN BERLINGO RIP CURL’DA DİKKAT ÇEKEN DONANIMLAR NELER?

• Otomatik acil frenleme

• Çarpışma uyarısı

• Aktif Şeritten Ayrılma Uyarısı

• Lastik basıncı sensörü

• Hız sabitleme ve hız sınırlayıcı

• Hız tabelası tanımlama

• Manuel klima

• Açılabilir pencereli iki yan kapı

• Uzun far asistanı

• Sürücü yorgunluk göstergesi

• Arka park asistanı

• Gündüz sürüşü için LED aydınlatma

• Sis farları

• 16 inç Starlit alaşım jantlar

• Deri kaplı direksiyon simidi

• Kolçaklı ve Isofix bağlantılı arka koltuklar

• Bel destekli koltuk

• Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu

• Açılabilir arka cam

• 8 inç dokunmatik ekran

• Elektrikli park freni

• Far ve yağmur sensörü

• Arka görüş kamerası

• Citroën Connect nav 3D navigasyon sistemi



