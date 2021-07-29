Yeni Citroen C3 Aircross Türkiye’de

Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye tarafından temsil edilen dünyanın önde gelen otomotiv markalarından Citroën, yenilenen C3 Aircross SUV’u Türkiye’de satışa sundu. Markanın güncel tasarım diliyle birlikte oldukça güçlü bir görünüme kavuşan yeni C3 Aircross SUV; üst seviyede konforu, teknolojisi ve modüler yapısıyla B-SUV sınıfındaki iddiasını artırdı. Yeni C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor ve yüksek verimlilikle çalışan 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle Citroën showroomlarında yerini aldı. Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğinin sunulduğu yeni C3 Aircross SUV’da çok zengin kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor. 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengiyle tercih edilebilen C3 Aircross SUV, 4 farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor. Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni C3 Aircross SUV, 300.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

GÜÇLÜ, DİNAMİK VE MODERN TASARIM

CXPERIENCE konsept otomobilden esinlenen ve ilk olarak 2020 yılında yeni Citroën C3’te kullanılan benzersiz ve özgün tasarım felsefesi Citroën’in 2021 yılındaki yeni marka kimliğini gözler önüne seriyor. Yeni ön görünüm, özellikle V-Işık imzası yeni LED far tasarımıyla bakışları hemen üzerine çekiyor. Yeni Citroën C3 ve yeni Citroën C4 ile benzer, ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlıyor. Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar yeni Citroën C3 Aircross SUV’un güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor. Yeni ön tasarım yüksek ve yatay tasarımlı motor kaputu ile modern bir görünüm sunarken aynı zamanda sağlam ve güven veren bir izlenimi de beraberinde getiriyor. Çamurluk ağzı kaplamaları ile yan gövde kaplamaları bu güçlü görünümü desteklerken yeni Citroën C3 Aircross SUV, B-SUV segmentinde rakiplerinden ayrışmaya ve özgün bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Yeni Citroën C3 Aircross SUV, ülkemizde yüksek verimlilik seviyesine sahip PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli güç ünitesi olarak ödüllü 1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel güç ünitesi olarak ise yüksek verimliliğiyle bilinen 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği bulunuyor. Her iki motor seçeneğine de EAT6 otomatik vites eşlik ediyor ve Start & Stop sistemine sahip olmasıyla kolay bir kullanım sağlanıyor.

SINIFININ EN GENİŞ VE EN MODÜLER İÇ MEKÂNI YENİ C3 AIRCROSS SUV’DA

Yeni Citroën C3 Aircross SUV, sınıfının en geniş, en modüler ve en aydınlık iç mekanıyla konforlu ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Sadece 4155 m uzunluğu ile atak, çevik ve kıvrak sürüş özellikleri sergileyen Citroën C3 Aircross SUV, segmentinin en geniş iç mekanıyla yolcuları karşılıyor. Ait olduğu segmentin en iyi arka koltuk bacak ve baş mesafesini sunan yeni Citroën C3 Aircross SUV, iki parça halinde bağımsız 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuklarıyla kabin içi modülerliği destekliyor. Katlanan ön yolcu koltuğu ise 2,40 metreye kadar uzunluğa sahip demonte mobilya setlerini veya spor ekipmanlarını taşıma olanağı sunuyor. Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289 litreye kadar çıkıyor. Geniş cam alanlar ve panoramik cam tavanın da katkısıyla sürücü ve beraberindeki yolcular aydınlık bir iç mekânın keyfini sürebiliyor. Citroën C3 Aircross SUV hem arka hem de ön koltuklardan erişilebilen ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen geniş bir saklama alanına sahip yeni orta konsol ile son derece fonksiyonel bir yapı sunuyor. Arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya bütünleşmiş bardak tutucular, ön koltukların arkasındaki cepler ve orta konsolun alt kısmında çok sayıda saklama alanı dahil olmak üzere tüm yolculara bolca saklama alanı sunuluyor.

ÜST SEVİYE KONFOR YENİ CITROËN C3 AIRCROSS SUV’A DA GELDİ

Yeni Citroën C3 Aircross SUV, Citroën Advanced Comfort® programının da katkısıyla araç içi konforu daha da artırarak kullanıcıların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlıyor. Sınıfının en iyi sürüş konforunu sağlayan süspansiyon ayarlarına ek olarak, yeni Citroën C3 Aircross SUV, ilk kez Citroën C5 Aircross modelinde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklarla daha da fazla seyahat konforu sunuyor. Metropolitan Gri kumaş ve Hype Gri deri ambiyanslarıyla sunulan Advanced Comfort koltuklar; Görsel konfor, Ağırlama konforu, Duruş konforu ve Dinamik konfor olmak üzere dört konfor özelliği ile oturma konforunu iyileştiriyor. Görsel konfor, henüz ilk göz teması ile dolgu malzemesi ve Citroën dikişleriyle yumuşak ve rahat izlenimini veriyor. Ağırlama konforu, bir yatak pedi gibi otururken hemen kendini hissettiren ekstra 15 mm köpük ile sağlanıyor. Geniş ve cömertçe boyutlandırılmış koltukların güçlendirilmiş destekleri Duruş konforunu sağlıyor. Koltuğun ortasındaki yüksek yoğunluklu bir ince katman ve daha kalın ana köpüğün kombinasyonuyla sağlanan Dinamik konfor uzun yolculukları daha konforlu hale getiriyor.

9 İNÇLİK YENİ DOKUNMATİK EKRAN VE 12 FARKLI SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ

Yeni Citroën C3 Aircross SUV, sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli bir sürüş sağlayan teknolojilerle donatılıyor. Yeni 9 inç dokunmatik ekran kullanım kolaylığını destekliyor. Yüksek çözünürlüklü ekran, Apple CarPlay ile uyumlu ekran yansıtma özelliği ile yolculukları keyfe dönüştürürken, kablosuz akıllı telefon şarjı gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor. Yeni Citroën C3 Aircross SUV ayrıca, sürüş konforunu ve güvenliğini destekleyici 12 farklı sürüş destek sistemiyle dikkatleri çekiyor. Head-up display sürüşle ilgili önemli bilgileri sürücünün görüş alanında gösterirken Trafik İşareti Tanıma ve Hız Limitleme Sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Uzun Far Asistanı, Çarpışma Uyarı Sistemi gibi birçok fonksiyon sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ve 180° Geri Görüş Özelliğine Sahip Arka Kamera gibi teknolojiler de Citroën C3 Aircross SUV ile geçirilen zamanı daha pratik kılıyor. Tüm bunlara ek olarak, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Park Asistanı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

SUV SINIFINA OLDUKÇA ZENGİN KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Yeni Citroën C3 Aircross SUV yenilenirken kişiselleştirme programı daha da zenginleştirildi. Böylece daha da özgün ve kişiselleştirilmiş bir görünüme sahip SUV arayan kullanıcıların beklentileri karşılandı. Bu kapsamda, dış görünüm için birçok kişiselleştirme seçeneği bulunuyor. Beyaz (Opak), Kırmızı (Vişne), Mavi (Safir), Gri (Haki), Gri (Platin) ve Gri (Çelik) olmak üzere 6 farklı gövde rengi sürücüler tarafından tercih edilebiliyor. Gövde renkleri Mavi, Siyah, Beyaz ve Turuncu olmak üzere dört farklı renk paketi ile kombine edilebiliyor. Renk paketi kapsamında, ön alt koruma kaplaması, yan ayna kapakları ve köşe far çerçevelerinde ilgili pakete uygun renk uygulaması yapılıyor. Ayrıca, Beyaz ve Siyah olmak üzere iki farklı tavan rengi seçeneği bulunuyor. Yeni Citroën C3 Aircross SUV’un dinamik ve modern dış görünümünü, 3 boyutlu bir görünüm sağlayan 16 inç çelik jantlar ile elmas kesimli 17 inç alaşımlı jantlar tamamlıyor. Kişiselleştirme seçenekleri, her biri kendi özgün kimliğine sahip üç ambiyans ile iç mekânda devam ediyor. Sürücülere iç mekânı şekillendirmek üzere Standart Gri, Metropolitan Gri ve Hype Gri deri döşeme olmak üzere üç farklı tema sunuluyor.

YENİ C3 AİRCROSS SUV’UN ÖZET TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Uzunluk: 4.155mm

• Genişlik: 1.765 mm

• Yükseklik: 1.648mm

• Aks mesafesi: 2.604mm

• Bagaj hacmi: 410-520 litre ve maksimum 1.289 litre



