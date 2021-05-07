Yeni Citroen C4 tanıtıldı! Yeni C4'ün Türkiye fiyatı ne kadar?

Citroen’in başarılı modellerinden olan C4 yenilendi. C Hatchback segmentinin önemli temsilcilerinden olarak piyasaya çıkan model, yeni tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk olarak dans eden robot reklamıyla gönüllere taht kuran otomobil, şimdilerde ise Fransız estetiğinin yansıtıldığı tasarım ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

TASARIMI SUV OLDU

Segment değiştiren model, son dönemdeki SUV çılgınlığının eseri. Tasarım konusunda farklı olan model, yerden yükselmiş ve daha kaslı görünmeyi başarmış. Ön yüzde otomobilin gizemli bakışlara kavuşmasını sağlayan LED gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Bunun yanında yandaki dodik eklentiler otomobilin SUV karakterini ortaya koymuş. Arkaya doğru alçalan tavan yapısı modele sportif bir algı katarken, arka tasarım bambaşka bir yapıda sunuluyor. Gövde ile birleşen ve dışarıya taşan spoiler otomobilin tasarımını farklılaştırmış.

KOKPİTTE NELER VAR?

Kokpit baştan aşağı yenilenmiş. Artık dijital gösterge paneli modelde alınabilecek. Orta konsoldaki multimedya ekranı büyütülmüş ve artık daha teknolojik.