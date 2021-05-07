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Yeni Citroen C4 tanıtıldı! Yeni C4'ün Türkiye fiyatı ne kadar?

07.05.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Citroen C4 oldukça farklı tasarımıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Model bu tasarım ile 219 Bin TL’den alıcılarını bekliyor. Peki yeni C4'ün özellikleri nasıl? Artıları ve eksileri neler? İşte Yeni Citroen C4'le ilgili tüm detaylar...

Yeni Citroen C4 tanıtıldı! Yeni C4'ün Türkiye fiyatı ne kadar?

Citroen’in başarılı modellerinden olan C4 yenilendi. C Hatchback segmentinin önemli temsilcilerinden olarak piyasaya çıkan model, yeni tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk olarak dans eden robot reklamıyla gönüllere taht kuran otomobil, şimdilerde ise Fransız estetiğinin yansıtıldığı tasarım ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

TASARIMI SUV OLDU

Segment değiştiren model, son dönemdeki SUV çılgınlığının eseri. Tasarım konusunda farklı olan model, yerden yükselmiş ve daha kaslı görünmeyi başarmış. Ön yüzde otomobilin gizemli bakışlara kavuşmasını sağlayan LED gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Bunun yanında yandaki dodik eklentiler otomobilin SUV karakterini ortaya koymuş. Arkaya doğru alçalan tavan yapısı modele sportif bir algı katarken, arka tasarım bambaşka bir yapıda sunuluyor. Gövde ile birleşen ve dışarıya taşan spoiler otomobilin tasarımını farklılaştırmış.

KOKPİTTE NELER VAR?

Kokpit baştan aşağı yenilenmiş. Artık dijital gösterge paneli modelde alınabilecek. Orta konsoldaki multimedya ekranı büyütülmüş ve artık daha teknolojik.

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HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Yeni C4, 1.2 litre benzinli ve 1.5 litrelik dize motor seçenekleriyle satışa çıkıyor. 1.2 litrelik benzinli motorda 100, 130 ve 155 bg güç seçenekleri olacak. 130 ve 155 bg güç seçenekleri EAT8 isimli otomatik şanzıman ile alınabilecek. Dizel olarak ise sadece 130 Bg versiyon sunulacak. Sadece otomatik şanzıman ile alınacak olan dizel moturun birde yanına yıl sonu elektrikli bir seçeneğinde gelmesi bekleniyor.

YENİ CITROEN C4 2021 FİYAT LİSTESİ

Feel 1.2 Puretech 100 HP Manuel 219.000 TL
Feel Bold 1.2 Puretech 130 HP EAT8 307.000 TL
Shine 1.2 Puretech 130 HP EAT8 327.000 TL
Shine Bold 1.2 Puretech 155 HP EAT8 347.000 TL

Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 327.000 TL
Shine 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 347.000 TL
Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 367.000 TL

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