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Yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

İngiltere ve İtalya’nın ardından Fransa’da da, çocuklarda yeni tür ateşli enflamasyon görülmesi kaygı yarattı.

Yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü

Hastalığın kesin olmamakla birlikte yeni tip koronavirüsle bağlantısı bulunabileceğini belirtiliyor.İngiltere ve İtalya’nın ardından, Fransa’da da çocuklarda, yeni tip koronavirüs ile bağlantılı olabileceği düşünülen, ateşli enflamasyon hastalığının görülmesi kaygı yarattı. Paris’teki hekimlerin bu hastalığa ilişkin olarak uyarıda bulunduğunu belirten Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, her yaş grubundan 15 çocukta ateş, sindirim şikayetleri ve kalbin zayıflamasına yol açabilecek damarlarda iltihap gibi belirtiler görüldüğünü söyledi. Franceinfo radyosuna konuşan Bakan Veran, bazı vakalarda kalp damarlarında da iltihaplanma görüldüğünü belirtti. Bakan, ölüm vakasına ise rastlanmadığını söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı, bu vakalar arasında koronavirüs testi pozitif olmayan çocukların da bulunduğunu belirterek, hâlâ yanıtlanmamış “birçok soru” olduğunu söyledi. Bakan, bu iltihabi hastalık ile yeni tip koronavirüs arasında bağlantı kurmak için yeterince kanıt olmadığını vurguladı. Yine de bu konuya ilişkin bildirimleri “çok ciddiye” aldığını belirten Bakan, bu hastalığa dair “belirli bir huzursuzluğun” yanı sıra “belirli bir dikkatin” olduğunu ifade etti.

Bakan Veran, Fransa ve diğer ülkelerdeki hekim ve bilim insanlarına çağrıda bulunarak, bu tür vakalar karşısında dikkatli olmalarını ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamalarını istedi.

İngiltere Sağlık Bakanı da uyarıda bulunmuştu

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Salı günü yaptığı açıklamada, çocuklarda ateşli enflamasyon vakalarına rastlandığını, hastalığın yeni tip koronavirüs ile bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğünü belirtmişti.

İngiliz sağlık yetkilileri, Kawasaki hastalığının belirtilerine benzeyen semptomlarla hastanelere başvuran çocukların arttığını bildirmişti. 5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının, ateş, ciltte kızarıklık, bazı bezlerin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor. Hastalığın İngiltere’nin yanı sıra İspanya, İtalya ve İsviçre’de de bazı çocuklarda görüldüğü belirtiliyor.

AFP/JD,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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