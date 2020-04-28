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Yeni çocuk hastalığında korona bağlantısı endişesi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

İngiltere ve İtalya'da küçük yaştaki çocuklarda görülen yeni tür ateşli enflamasyon hastalığı yetkilileri harekete geçirdi.

Yeni çocuk hastalığında korona bağlantısı endişesi

Vaka sayısındaki artışın koronavirüsle olası bağlantısı araştırılıyor.İtalyan ve İngiliz doktorların çocuklarda görülen ateşli enflamasyon ile yeni tip koronavirüs arasında bağlantı olabileceği endişesini dile getirmesinin ardından, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins de hastalığa ilişkin uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık’ta sağlık sorunları olmayan bazı çocukların nadir görülen ateşli bir hastalık sonucu hayatını kaybettiğini, bilim insanlarının bu hastalık ile COVID-19 arasında bağlantı bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

LBC Radyosu'na konuşan Sağlık Bakanı, “Bu yeni hastalığa koronavirüs ve COVID-19'un neden olabileceğini düşünüyoruz, yüzde yüz emin değiliz, çünkü bazılarının test sonucu pozitif çıkmamıştı, bu nedenle şimdi konuyu araştırıyoruz, ama bu durumdan endişe de ediyoruz” dedi. Hancock, “Çok nadir ve vaka sayısının az olmasına rağmen önemli” olduğunu da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Victoria Atkins de Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, ebeveynlerin bebeklerde görülen ateşli hastalığa ilişkin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Atkins, "Bu, virüsün ne kadar hızla hareket ettiğini ve etkisinin daha önce görülmemiş türde olduğunu gösteriyor” dedi. Atkins, vaka sayısının az olmasına rağmen durumun dikkatle takip edildiğini kaydetti.

Uzmanlar aradaki bağlantıyı inceliyor

İngiliz ve İtalyan uzmanlar, koronavirüs salgını ile hastaneye yüksek ateş ve şişmiş damarlar ile başvuran bazı bebek ve çocuklarda görülen ateşli enfeksiyon arasındaki muhtemel bağlantıyı araştırıyor. Belirtilerin özellikle Asya'da görülen Kawasaki hastalığınının semptomlarına benzediği belirtiliyor. 5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının, ateş, ciltte kızarıklık, bazı bezlerin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor.

İngiltere Sağlık Hizmetleri Tıbbi Direktörü Stephan Powis, Pazartesi günü koronavirüs ile ilgili bilgilendirme toplantısında, Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren bazı vakaların bulunduğunu belirtti. Ancak Powis, bu hastalığın koronavirüs ile bağlantısı bulunduğunu söylemek için henüz erken olduğunu da vurguladı. Powis, yine de bu belirtilerle hastanelere başvuran çocuklara ilişkin raporları istediklerini de sözlerine ekledi.

İtalya’da 20’nin üzerinde vaka

Salgının etkili olduğu bölgelerden olan Kuzey İtalya’da görev yapan hekimler de Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren 9 yaş altı çocuklar arasında vaka sayısının alışılagelmişin üzerinde olduğunu bildirdi.

İtalya’nın kuzeyindeki Bergamo’da bir hastanede çocuk kardiyolojisi doktoru olarak görev yapan Matteo Ciuffreda, geçen ay damar enflamasyonu tanısı konan 20’den fazla vaka ile karşılaştıklarını, bunun bir yıl içinde beklenen vaka sayısından altı kat fazla olduğunu söyledi. Giovanni XXIII Hastenesi'nde görevli hekim Ciuffreda, bu belirtileri gösteren çocukların sadece birkaçının koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydetti. Ciuffrede, Madrid ve Lizbon’da çalışan çocuk kardiyologlarının da benzer vakalarla karşılaştığını aktardı.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ise ABD’de benzer vakaların görülmediğini bildirdi. Akademi Başkanı Dr. Yvonne Maldonado, “Bu olgunun ABD’de de görüldüğüne dair herhangi bir rapordan haberdar değiliz” açıklamasında bulundu.

Reuters/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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