Yeni Concept EQT tanıtıldı

Concept EQT, yakın dönemde yollarla buluşacak olan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu. Seri üretime yakın bu konsept araç, yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip geniş ve çok yönlü bir yaşama alanı ile geniş bagaj gibi özellikleri, Mercedes-Benz’e özgü; kalite, konfor, işlevsellik, bağlanabilirlik ve güvenlik gibi, üst sınıf niteliklerle birleştiriyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar böylece V-Serisi’nin başarı reçetesini kompakt bir formata uygulayarak küçük boyutlu hafif ticari araç segmentine yeni bir premium anlayışı getiriyor. Concept EQT, bagaj alanına entegre edilmiş elektrikli “longboard” kaykay bölmesi ile, premium konforu ve taviz verilmeyen işlevselliğini, elektrikli sürüş keyfi ile benzersiz bir kombinasyonda sunuyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt; “Yeni T-Serisi ile küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki ürün gamımızı daha da genişletiyoruz. Yeni modelimiz, ailelere ve yaşları ne olursa olsun, boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle geçirmekten hoşlanan, rahatlık ve tasarımdan ödün vermeden geniş bir alana ve işlevselliğe gereksinim duyan kullanıcılara hitap edecek. T-Serisi, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar dünyasına cazip bir giriş sunuyor. Concept EQT örneğinde olduğu gibi; elektrikli ulaşımda lider olma iddiamızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca gelecekte bu segmentte tamamen elektrikli bir model de sunacağız.” dedi.

YÜKSEK KALİTE ALGISINA SAHİP ÇEKİCİ TASARIM Concept EQT, ilk bakışta Mercedes-EQ ailesinin yeni bir üyesi olarak algılanıyor. Tasarım, dengeli gövde orantıları ve heyecan uyandıran bir yüzey tasarımı ile dikkat çekiyor. Güçlü omuz çizgisi ve dikkat çekici çamurluk kemerleri aracın güçlü karakterini ve çekiciliğini vurguluyor. LED ön farlara sahip karakteristik siyah ön panel, kusursuz bir şekilde motor kaputuyla bütünleşiyor ve Yıldız deseniyle ışıldıyor. Ön panelden, parlak 21 inçlik hafif alaşım jantlara ve panoramik cam tavandan arkadaki elektrikli kaykaya kadar aracın her bir yanında 3D efektine sahip farklı boyutlu yıldızlar göze çarpıyor. Ayrıca hem önde hem de arkadaki LED aydınlatmaları bağlayan birer ışık şeridi de bulunuyor. Bu, aracın parlak siyah boyasıyla birleştiğinde büyüleyici bir kontrast oluşturarak son derece estetik bir görsel şölen sunuyor. Ayrıca Mercedes-EQ ailesinin bir üyesi olduğunu vurguluyor. Daimler Grubu Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener; “Concept EQT, ‘Duygusal Saflık’ tasarım DNA’sına sahip yeni ve tamamlayıcı bir model. Duyguları harekete geçiren formlar, zarif kaplamalar ve sürdürülebilir malzemeler, bu aracın Mercedes-EQ ailemizin bir üyesi olduğunu gösteriyor.” dedi.

Concept EQT’nin iç mekanı da genel tasarımı kadar duyguları harekete geçiren şık bir ifade sergiliyor. Siyah ve beyaz, son derece zarif bir kontrast oluşturuyor. Koltuklar, beyaz nappa deri ile kaplı. Koltuk merkezlerindeki örgülü uygulamalar, geri dönüştürülmüş deriden üretiliyor. Gösterge paneli duyguları harekete geçiren tasarımıyla dikkat çekiyor. Göstergenin üst kısmı, deniz kıyısındaki çakılları andıran görünümüyle bir kanat profili orta koyuyor ve gösterge paneli ile dinamik bir şekilde bütünleşiyor. Önemli eşyalar veya belgelere kolay erişim için, gösterge panelinin üzerinde, pratik bir yarı kapalı saklama alanı bulunuyor. Bunun dışında, parlak siyah yuvarlak havalandırma ızgaraları, galvaniz süslemeler ve dokunmatik kumanda yüzeylerine sahip çok fonksiyonlu direksiyon simidi kabin içindeki kalite algısını ve modern görünümü güçlendiriyor. Orta konsol, kapılar ve ayak boşluğundaki aydınlatmalar da şık bir ortam yaratıyor. SEZGİSEL, KENDİ KENDİNE ÖĞRENEN MBUX BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ Mercedes-Benz, MBUX bilgi-eğlence sistemi (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile yenilikçi işletim ve ekran konseptini hafif ticari araç segmentine uyguluyor. Sistem, bağımsız merkezi dokunmatik ekran, direksiyon simidindeki dokunmatik kumanda düğmeleri ve isteğe bağlı olarak sunulan, “Hey Mercedes” sesli asistanı ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Bünyesinde barındırdığı yapay zeka ile gelişmiş öğrenme yeteneği sergileyen MBUX, öngörüye dayalı davranışlar yardımıyla sürücünün bir sonraki adımda ne yapmak istediğini tahmin edebiliyor. Örneğin, birisi Cuma günleri eve giderken düzenli olarak belirli bir kişiyi arıyorsa, sistem haftanın o günü ilgili kişinin telefon numarasını ekranda gösteriyor. MBUX ayrıca Mercedes me connect üzerinden canlı trafik bilgisi ve havadan güncelleme gibi çözümler de sunuyor.

Bilgi-eğlence sistemin yüksek çözünürlüklü ekranın ana menüsündeki EQ bölümü, belirli ekranlara ve ayarlara erişim için merkezi bir nokta görevi görüyor. Burada; şarj akımı, hareket süresi, enerji akışı ve tüketim grafikleri gibi bilgiler gösteriliyor. Bilgi-eğlence sistemi ekranı aynı zamanda navigasyon veya sürüş modlarına erişim için de kullanılabiliyor. Mercedes me connect üzerinden ayrıca; şarj noktaları, elektrikli sürüş menzili, şarj seviyesi, hava durumu veya trafik koşullarını dikkate alarak optimize edilmiş rota planlaması gibi elektrikli araçlara özgü navigasyon hizmetleri ve işlevleri de sunuluyor. DİKKAT ÇEKİCİ TASARIM İLE MAKSİMUM İŞLEVSELLİK FONKSİYONELLİK Concept EQT (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: 4.945/1.863/1.826 milimetre), üçüncü sıradaki iki tam boy koltuğa rahatlıkla erişim sağlamak üzere için her iki tarafta büyük bir açıklığa sahip sürgülü kapılarla donatılıyor. İkinci koltuk sırasına yan yana üç adet çocuk koltuğu yerleştirilebiliyor. İçine lazerle yıldızlar işlenen panoramik cam tavan, iç mekanı ışıkla dolduruyor. Cam tavanının önden arkaya doğru daralan zarif şişe tasarımı, aracın daha uzun görünmesini sağlıyor. Dik bagaj kapağı geniş bagaja erişimi kolaylaştırıyor. Daha fazla alan gerektiğinde, üçüncü sıradaki koltuklar katlanabiliyor veya tamamen çıkarılabiliyor. Böylece bir çocuk arabası, köpek taşıma çantası veya diğer eğlence ekipmanları için daha fazla alan oluşturulabiliyor.