Yeni Corona Virüsü Vakalarında Azalma

Çin, yeni corona virüsü vakalarında üst üste üçüncü günde düşüş yaşandığını kaydetti.
Pazar günü yetkililer 2009 yeni hasta ve 142 ölüm gerçekleştiğini açıkladılar.
Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü Mi Feng, Çin’in salgının önlenmesi için aldığı önlemlerin etki göstermeye başladığını kaydetti.
Başkent Pekin’de yetkililer kente dönen kişilerin 14 karantina altında tutulacağını buna uymayanların cezalandırılacağını kaydetti.
Çin’de şu ana kadar 68 binden fazla kişi virüse yakalandı. Virüs nedeniyle hayatlarının kaybedenlerin sayısı 1700’e yaklaşıyor.
Çin dışında ise yaklaşık 30 ülkede 500’den fazla kişi de virus tespit edildi.
Tayvan haftanın son gününde virus nedeniyle ilk can kaybı gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin 60 yaşlarında olduğu ve ülke dışına son zamanlarda çıkmadığı açıklandı.
Tayvan’la birlikte Fransa, Hong Kong, Filipinler ve Japonya’da da virus nedeniyle can kayıpları gerçekleşmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum