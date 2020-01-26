Yeni Corona virüsünden ölenlerin sayısı 56'ya ulaştı

Ülkede yabani hayvan satışı ve nakliyesine yasak getirildi.Çin'de yeni Corona virüsünden (2019-nCoV) ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi. Çin televizyonu CCTV'nin haberin göre ülkede virüse yakalananların sayısı ise 1975. Virüsü taşıyanların sayısı tüm dünyada ise 2 bini geçiyor.

Şimdiye kadar aralarında Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, ABD ve Fransa'nın da bulunduğu bir dizi ülkede görülen virüs Kanada'ya da sıçradı. Sağlık makamlarının verdiği bilgilere göre Çin'in Vuhan kentinden kısa süre önce Kanada'ya gelen bir kişinin virüsü taşıdığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyon Bakanı Ma Hiaovei virüsün bulaşma kabiliyetini artırdığını ve enfeksiyonların sayısının artabileceğini söyledi. Virüs hakkında bilinenlerin sınırlı olduğunu söyleyen Ma virüsün mutasyonlarının yaratabileceği risklerin de tam olarak bilinmediğini söyledi.

Vatandaşlara kamusal alanda maske takma zorunluluğu

Çin'in güneyindeki Guangdong bölgesinde vatandaşlara kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi. Alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar, eğlence merkezleri, parklar, kuaförler, ibadet alanları, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve toplu taşımada bekleme salonlarında vatandaşlar ağız maskesi takacak.