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Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 08:31 | Son Güncelleme

İspanya'nın Benidorm şehrinde çırılçıplak soyulup serayla ağaca bağlanan adam görenleri hayrete düşürdü. Arkadaşları tarafından an be an kayda alınan damadı görenler ne olduğunu anlamadı. Çıplak damat, kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, hemcinsleri tarafından da karnı doyurulmaya çalışıldı. Herkesin yanına gelip fotoğraf çekmeye çalıştığı gözlenen damadın önüne de para vermek isteyenler için bir şapka konuldu.

Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çıplak damadın üzerinde sadece güneş gözlüğü bulunuyordu. Adamın sosyal medya görüntüleri paylaşanlarsa yaşanılanları sert şekilde eleştirdi. Durumu uygunsuz bulanlar, kişilerin İspanya'nın turizmini olumsuz etkilediğini, polislerin kişileri ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyledi.

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Ünlü tatil merkezinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Olay, İspanya'nın Benidorm şehrinde meydana geldi. İşlek bir caddede ağaca streçle çıplak halde bağlanan adam turistlerin ilgi odağı oldu.
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Yoldan geçen kişilerin fotoğraf çekildiği adamın damat olduğu öğrenildi. Evlilik arifesi yaşanıldığı öğrenilen olayın baş kahramanları da damadın başından ayrılmadan verilen tepkileri kayda aldı.
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Üzerinde gözlükleri dışında hiçbir şey bulunmayançıplak adam, turistlerin ve yerel halkın ilginç tepkileriyle karşılaştı. Bazıları çıplak adamla selfie çekinirken, bazı insanlarsa damada yiyecek vermeye çalıştı.
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Ünlü tatil merkezinde yaşanan bu olaya verilen tepkilerden bazılarıyla oldukça sertti. Öyle ki çıplak adamın ve arkadaşlarının tutuklanması gerektiğini düşünüyordu. Sosyal medyada olayın görüntülerini paylaşan kişiler yapılanı kınadı. Altea'da yaşayan Daniel Peret, 'Gerçekten kepazelik. Benidorm gittikçe Magaluf'a dönüşüyor. Polis bu adama ağır bir ceza vermeli' dedi.
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Judz Llorente isimli kişi ise, olayın İspanya'nın turizmini lekelediğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
İspanya damat çıplak

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