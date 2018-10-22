Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çıplak damadın üzerinde sadece güneş gözlüğü bulunuyordu. Adamın sosyal medya görüntüleri paylaşanlarsa yaşanılanları sert şekilde eleştirdi. Durumu uygunsuz bulanlar, kişilerin İspanya'nın turizmini olumsuz etkilediğini, polislerin kişileri ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyledi.
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