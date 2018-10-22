Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar!

Ünlü tatil merkezinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Olay, İspanya'nın Benidorm şehrinde meydana geldi. İşlek bir caddede ağaca streçle çıplak halde bağlanan adam turistlerin ilgi odağı oldu.

Yoldan geçen kişilerin fotoğraf çekildiği adamın damat olduğu öğrenildi. Evlilik arifesi yaşanıldığı öğrenilen olayın baş kahramanları da damadın başından ayrılmadan verilen tepkileri kayda aldı.

Üzerinde gözlükleri dışında hiçbir şey bulunmayançıplak adam, turistlerin ve yerel halkın ilginç tepkileriyle karşılaştı. Bazıları çıplak adamla selfie çekinirken, bazı insanlarsa damada yiyecek vermeye çalıştı.

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Ünlü tatil merkezinde yaşanan bu olaya verilen tepkilerden bazılarıyla oldukça sertti. Öyle ki çıplak adamın ve arkadaşlarının tutuklanması gerektiğini düşünüyordu. Sosyal medyada olayın görüntülerini paylaşan kişiler yapılanı kınadı. Altea'da yaşayan Daniel Peret, 'Gerçekten kepazelik. Benidorm gittikçe Magaluf'a dönüşüyor. Polis bu adama ağır bir ceza vermeli' dedi.