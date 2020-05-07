HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Yeni Danıştay Başkanı açıklandı ve kurumun başına 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi. Peki görev süresi dolan Zerrin Güngör’in yerine gelen Zeki Yiğit kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte Zeki Yiğit’in kariyeri ile ilgili detaylar...

Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Danıştaş Başkanı Zerrin Güngör’ün görev süresinin dolması ile yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit oldu. Yeni Danıştaş Başkanı Zeki Yiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve Yiğit’in kariyeri merak ediliyor. İşte Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in hayatı ve kariyerinden detaylar...

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı’nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.

ZEKİ YİĞİT NERELİ?

Zonguldak Alaplı doğumludur.

ZEKİ YİĞİT KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1965 yılında doğan Zeki Yiğit, 55 yaşındadır.

DANIŞTAY NE İŞ YAPAR?

Danıştay veya Devlet Konseyi, bir ülkedeki bir hükûmet organının veya bir ülkenin alt bölümünün, yargı yetkisine göre değişen bir işlevin adıdır. Bu, kabinenin resmi adı olabilir veya bir devlet başkanı ile ilişkilendirilen yönetici olmayan bir danışma organına başvurabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacakMarmaray'da yarın bir ilk yaşanacak
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!

En Çok Okunan Haberler

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Apple'ın açığını bulan Türk gence 1.5 TL'lik ödül!

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Lüks cipi denize attı! Hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

Hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

Koca'dan CNN International'ın yayını hakkında paylaşım

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Diğer Haberler
Eminönü Meydanı eski günlerine dönmeye başladı

Eminönü Meydanı eski günlerine dönmeye başladı

Son dakika: Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak

Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak

Sağlık Bakanı Koca'nın TFF ile ilgili sözlerine İYİ Parti'den eleştiri

Bakan Koca'nın TFF ile ilgili sözlerine İYİ Parti'den eleştiri

Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi

Yılmaz Özdil'in villası ile ilgili flaş gelişme!

Gaziantep'te çöp konteynerinde bir günlük bebek bulundu

Kan donduran olay! Kağıt toplayıcıları buldu

AVM'lerdeki mağazalarda büyük hareketlilik

AVM'lerdeki mağazalarda büyük hareketlilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.