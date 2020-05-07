Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Danıştaş Başkanı Zerrin Güngör’ün görev süresinin dolması ile yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit oldu. Yeni Danıştaş Başkanı Zeki Yiğit kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve Yiğit’in kariyeri merak ediliyor. İşte Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in hayatı ve kariyerinden detaylar...

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı’nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.

ZEKİ YİĞİT NERELİ?

Zonguldak Alaplı doğumludur.

ZEKİ YİĞİT KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1965 yılında doğan Zeki Yiğit, 55 yaşındadır.

DANIŞTAY NE İŞ YAPAR?

Danıştay veya Devlet Konseyi, bir ülkedeki bir hükûmet organının veya bir ülkenin alt bölümünün, yargı yetkisine göre değişen bir işlevin adıdır. Bu, kabinenin resmi adı olabilir veya bir devlet başkanı ile ilişkilendirilen yönetici olmayan bir danışma organına başvurabilir.



