"Yeni Darülaceze'ye herkesin bir tuğla koymasını istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, dünyada eşi benzeri olmayan bir "Sosyal Hizmet Şehri" projesini yaptıklarını belirterek, "Yeni Darülaceze'yi hep beraber yapalım ve dünyaya yeniden bir mesaj verelim istiyoruz. 'İnsana insan olduğu için değer verme' anlayışını yeni 'Sosyal Hizmet Şehri'nde yaşatalım. Türkiye'de yaşayan herkesin buraya bir tuğla koymasını istiyoruz." dedi.

Darülaceze Başkanlığınca yenilenen Darülirfan Toplantı Salonu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen "Darülaceze Buluşması"nda konuşan Erdoğan, Avrupa'nın Osmanlı'ya "hasta adam" dediği sırada bugünün standartlarını taşıyabilecek kalitede yapılan Darülaceze'nin, geleceği yakalamak için geçmişi daha iyi bilmenin önemini gösterdiğini ifade etti.

Geçmişte gurur duyacakları, hala dünyaya birçok alanda örnek teşkil edecek unsurları barındıran bir tarihleri ve ecdatları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bugün gelecekte dünyada kendimize bir yer ararken Türkiye olarak iddialı bir gelecek perspektifi yakalamaya çalışırken geçmişimizden bağımsız olarak bunu yapmaya çalışırsak o gelecek bizim geleceğimiz olmaz. Avrupa ve Amerika'ya benzeriz, Batı'nın ülkelerinden bir ülke haline geliriz. Belki teknolojik olarak yakalarız ama biz hala biz olur muyuz?" diye konuştu.