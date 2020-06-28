HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Delhi'de çekirge sürüsü alarmı! 'Gürültü çıkarın'

Yeni Delhi'de çekirge sürüsü alarmı! 'Gürültü çıkarın'

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2020 00:52 | Son Güncelleme

Hindistan’da başkent Yeni Delhi’ye sınır olan bir bölgede çekirge sürülerinin görülmesi şehirde paniğe yol açtı.

Yeni Delhi'de çekirge sürüsü alarmı! 'Gürültü çıkarın'

Times of India gazetesindeki habere göre, başkent ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi sınırları içerisindeki Gurugram'da çekirge sürüleri görüldü.

Basına, on binlerce çekirgenin binaların üstünden uçarak ilerlediği görüntüler yansıdı.

Çekirge sürülerinin Yeni Delhi'ye sınır bölgede görülmesi, başkent halkında paniğe yol açtı.

Delhi hükümetinden Çevre, Kalkınma, Çalışma ve İstihdam Bakanı Gopal Rai de olası çekirge istilasına karşı şehrin batısı ve güneyindeki bölgelerin yüksek alarm seviyesinde kalmasını istedi.

"GÜRÜLTÜ ÇIKARIN"

Yetkililer, Gurugramlı sakinlerden evlerinin kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmalarını, çekirgeleri uzaklaştırmak için gürültü çıkarmalarını talep etti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor ve sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
'Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü''Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü'
İşte torba yasadaki karşılıksız çek kanununun detaylarıİşte torba yasadaki karşılıksız çek kanununun detayları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

YKS soruları sızdı iddiası! Kitapçık fotoğrafları paylaşıldı

YKS soruları sızdı iddiası! Kitapçık fotoğrafları paylaşıldı

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Rusya’da hortum paniğe neden oldu

Rusya’da hortum paniğe neden oldu

Bloomberg: Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü

'Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü'

İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu

İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu

Flaş iddia! ABD 4 binden fazla askerini Afganistan'dan çekiyor

Flaş iddia! ABD 4 binden fazla askerini Afganistan'dan çekiyor

ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

1 yılda 10. kez karşı karşıya geldiler!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! 16 yaşındaki kız arkadaşını darp eden şüpheli yakalandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.