Yeni Delhi 'dev bir gaz odasına' dönüştü: Okullar tatil edildi, milyonlarca gaz maskesi dağıtıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine acil durum ilan edildi ve okullarda beş milyon maske dağıtıldı.

Havadaki zararlı parçacıkların seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığı ve kentin dev bir "gaz odasına" dönüştüğü belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla oluşturulan kurul, kamu sağlığını korumaya yönelik önlemler çerçevesinde kentte ve iki komşu eyalette bazı sınırlamalar getirdi.

Yeni Delhi'de okullar Salı gününe kadar tatil edildi.

Kentte tüm inşaatlar bir hafta süreyle durduruldu, havai fişekler yasaklandı.

Pazartesi gününden itibaren trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için tek-çift plaka uygulamasına geçilecek. Araçlar plakalarına göre belirli günlerde trafiğe çıkabilecek.

Bazı iş yerleri personellerinin evden çalışmasını istedi.

Komşu eyaletlerde anız yakılıyor

Yeni Delhi'nin idari sorumlusu Arvind Kejriwal, "Komşu eyaletlerde tarlalarda anız yakılması nedeniyle Yeni Delhi bir gaz odasına dönüştü. Kirli havadan kendinizi koruyun ve maskelerinizi takın" duyurusu yaptı.