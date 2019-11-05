Yeni Delhi'de polislerden protesto

Bir protestocu, Delhi Eyaleti Başkanı Arvind Kejriwal'in yaralı avukatları ziyarete gittiğini hatırlatarak, "Fakat (Arvind Kejriwal) o bizim yaralı meslektaşlarımızı ziyarete gitmedi. Bu bize karşı haksızlık değil mi?" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarının avukatlarca tokatlandığı ve hakarete uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonucu sokağa çıkan polisler, ellerinde taşıdıkları pankartlarda "adalet" ve istediklerini belirterek, kendilerine karşı ön yargılı davranıldığını dile getirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, hafta sonu güvenlik güçleriyle avukatlar arasında park meselesi nedeniyle çıkan, 20 polisin ve birkaç avukatın yaralandığı olay sonrası Delhi Yüksek Mahkemesince meslektaşlarına haksızlık yapıldığını ileri süren binlerce polis, kentin farklı bölgelerinde bir araya geldi.

Delhi Emniyet Müdürü Amulya Patnaik, protestoculardan görevlerine dönmelerini isteyerek, "Disiplinli bir güç gibi davranmalıyız. Hükümet ve insanlar yasalara uymamızı bekliyor. Bu bizim büyük sorumluluğumuz." diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini anımsatan Patnaik, meslektaşlarından bu sürece inanmalarını istedi.

Çok sayıda polisin yer aldığı gösterilere Pencap, Haryana ve Bihar gibi eyaletlerden de katılım olduğu belirtildi.

Hafta sonu Delhi'deki Tis Hazari Mahkemesi'nin önünde güvenlik güçleri ile avukatlar arasında park meselesi sebebiyle yaşanan tartışmanın şiddete dönüşmesi sonrası, 20 polis memuru ve birkaç avukat yaralanmış, bazı araçlar yakılmıştı.

Delhi Yüksek Mahkemesi bir gün sonra olayla ilgili soruşturma başlatmış, olaya karışan polislerin memuriyetlerinin askıya alınması için Delhi Emniyet Müdürüne talimat vermişti.

Delhi Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın 6 hafta içerisinde tamamlanacağını duyurmuştu.

