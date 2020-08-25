Ecevit Kılıç, 'Yeni Derin Devlet' kitabında, güvenlik bürokrasisinde farklı çizgileriyle dikkat çeken bir grup devlet görevlisinin "PKK’yı dağdan indirme" projesini 2005 yılında hayata geçirmesi ile aynı dönemde ortaya çıkan ve bu projenin başarısız olması için var gücüyle çalışan yeni derin devletin perde arasını aralıyor.

Ve bu mücadele 2013 yılına kadar sürüyor.

Etkileri ise bugünlere kadar geliyor.

Ecevit Kılıç’ın “Yeni Derin Devlet” olarak tanımladığı yapının bu dönemdeki faaliyetlerinin bilinmeyenlerini çok sarsıcı bilgilerle aktarıyor kitap.

Aynı zamanda devlette ve siyasette yaşanan kırılmaların perde arkasını da görüyorsunuz.

Peki, kim bu yeni derin devlet?

Eski derin devlete ne oldu?

Yeni derin devletin, eski derin devletten farkı ne?

Yeni derin devlet, neden “PKK’nın dağdan inmesini” istemedi?

Bu sırada hangi operasyonları yaptı?

Tüm bu soruların yanıtıyla beraber kitap, bugün devletin perde arkasında yaşananlarının kodlarını da içeriyor.



