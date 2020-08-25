HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “Yeni Derin Devlet”

“Yeni Derin Devlet”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kirli Kramponlar, Özel Harp Dairesi ve JİTEM isimli kitaplarıyla tanınan Ecevit Kılıç'ın yeni kitabı “Yeni Derin Devlet" Doğan Kitap'tan çıktı.

“Yeni Derin Devlet”

Ecevit Kılıç, 'Yeni Derin Devlet' kitabında, güvenlik bürokrasisinde farklı çizgileriyle dikkat çeken bir grup devlet görevlisinin "PKK’yı dağdan indirme" projesini 2005 yılında hayata geçirmesi ile aynı dönemde ortaya çıkan ve bu projenin başarısız olması için var gücüyle çalışan yeni derin devletin perde arasını aralıyor.

Ve bu mücadele 2013 yılına kadar sürüyor.

Etkileri ise bugünlere kadar geliyor.

Ecevit Kılıç’ın “Yeni Derin Devlet” olarak tanımladığı yapının bu dönemdeki faaliyetlerinin bilinmeyenlerini çok sarsıcı bilgilerle aktarıyor kitap.

Aynı zamanda devlette ve siyasette yaşanan kırılmaların perde arkasını da görüyorsunuz.

Peki, kim bu yeni derin devlet?

Eski derin devlete ne oldu?

Yeni derin devletin, eski derin devletten farkı ne?

Yeni derin devlet, neden “PKK’nın dağdan inmesini” istemedi?

Bu sırada hangi operasyonları yaptı?

Tüm bu soruların yanıtıyla beraber kitap, bugün devletin perde arkasında yaşananlarının kodlarını da içeriyor.

Yeni Derin Devlet-Kapak


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Göl yüzeyi ölü balıklarla kaplanmıştı! Nedeni ortaya çıktıGöl yüzeyi ölü balıklarla kaplanmıştı! Nedeni ortaya çıktı
Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak?Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
Antalya'da koronavirüs önlemi! Köpük partileri yasaklandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Yasaklandı
İzmir Foça'daki tekne faciasından acı haber! Sarp'ın cansız bedeni bulundu
23 gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Pes' dedirten savunma
'Çakarlı maganda'dan 'pes' dedirten savunma
Kaçırdıkları kızı alıkoyup darp ettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Genç kızı otomobille kaçırıp darp ettiler!
Paylaşımları infial yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması: Hesabı kullanan kişi yakalandı
Paylaşımları infial yaratmıştı! Hesabı kullanan kişi yakalandı
Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenine gözaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.