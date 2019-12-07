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Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 18:05 | Son Güncelleme

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç’un babası Hüseyin Arduç’un da, yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı.

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un babası Hüseyin Arduç iddiaya göre, 1989 yılında Amasya’da kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü.

Cezaevinde yatan Hüseyin Arduç'un dışarı çıktıktan sonra ise ismi öğrenilmeyen akrabası tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Babasının ölümünün ardından o yıllarda 5 yaşında olan Özgür Arduç ise, akrabaları tarafından yetimhaneye verildi.

2002 yılında Ordu’ya gelerek Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan Özgür Arduç’un hırsızlık yaptığı, 2005 yılının 6 Ağustos günü de, yolda yürüyen ortaokul öğrencisi Dinçer A.'yı bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktıCeren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevinden firar eden Özgür Arduç’un, Ceren Özdemir olayında kullandığı bıçak, üzerindeki mont ve diğer kıyafetleri de hırsızlıkla elde ettiği belirlendi. Savcılık, Özgür Arduç’un geçmişe yönelik işlediği hırsızlık ve diğer olayların araştırılması için de çok yönlü soruşturma başlattı.

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