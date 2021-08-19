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Yeni devlet tanınacak mı? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Taliban ile Doha üzerinden temaslarımız var

19.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da kurulacak hükümetin tanınmasına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası toplumla birlikte hareket edileceğini açıkladı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz" dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirtti.

Yeni devlet tanınacak mı? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Taliban ile Doha üzerinden temaslarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin Afganistan'daki duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarına telefonla tek tek ulaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, koordinasyon ve destek merkezi vasıtasıyla salgın döneminde olduğu gibi vatandaşlardan talep edenleri ülkeye getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Afganistan'da kalmak isteyen vatandaşların da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"BAŞKA ÜLKELERİN TAHLİYESİNE YARDIM EDİYORUZ"

"'Ben gitmek istiyorum' diyen vatandaşlar da var. Ayrılmak isteyenler havaalanına gidiyor. Orada askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığından arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz. Afganistan'da aşağı yukarı 1500 üzerinde Türk vatandaşı var. Hepsi gelmiyor, dönmek isteyenlerin rakamı değişiyor. Başka ülkelerin de tahliyesine yardım ediyoruz. Çok sayıda ülke bize başvuruyor. Türkiye'nin oradaki rolü bakımından askerlerimize de teşekkür ediyoruz."

Çavuşoğlu, "Taliban ile temas nasıl sağlanıyor, Taliban temsilcileri ile görüşme söz konusu mu?" sorusu üzerine, Kabil'e girmeden önce Taliban'ın siyasi kanadını Türkiye'ye davet ettiklerini bildirdi.

"TALİBAN İLE DOHA ÜZERİNDEN TEMASLARIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon programında, Taliban temsilcileriyle görüşebileceğini söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Değişik kanallardan iletişimimiz var. Gerek Kabil gerek Doha üzerinden temaslarımız var, olması da lazım. Şu anda Dr. Abdullah, Hikmetyar ve eski Devlet Başkan Karzai ile diğerlerinin içinde olduğu komisyon hükümet kurmak için görüşmeye başladı. Esas öncelikleri o şimdi." bilgisini verdi.

Afganistan'daki hükümet kurma çabaları ve kurulacak hükümetin tanınması konusunda görüşleri sorulan Çavuşoğlu, önce hükümetin nasıl kurulacağını görmelerinin gerektiğini vurguladı.

"ULUSLARARASI TOPLUMLA BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Bu konuda gösterilecek tutumlar ve verilecek mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüştüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"'Kapsayıcı bir hükümet kuracağız' diyorlar. Gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek. Cuma günü NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Uluslararası toplumla birlikte koordine edip birlikte hareket etmemiz lazım. Şu anda önceden bir karar vermek doğru olmaz."

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BAKAN AKAR AÇIKLADI: HAVAALANINA YÖNELİK SALDIRI VAR MI?

Akar, gazetecilerin Afganistan’daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

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Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını aktaran Akar, "Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız" diye konuştu.

"AYNI NOKTADAYIZ"

Türkiye'nin Afgan kardeşlerine yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdirle karşılandığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

AA

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hem Taliban'ı tanıyorsun hemde Taliban'dan kaçanları tanıyorsun. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
terörist israil Devletini bile tanıdık.. Müslüman Afganistanı mı tanimiycaz
kendi başımıza karar veremeyiz biz. büyüklerimiz dururken. Biz tanıyoruz diyormuşuz onlar bizi tanımıyorum diyor Muş. bak olaya

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