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Yeni dizi Masum Değiliz'in çekimleri başlıyor

DİZİ HABERLERİ | 22.01.2018 23:05 | Son Güncelleme 9 saat önce

Atv, Masum Değiliz adlı yeni bir diziyi ekrana getirmeye hazırlanıyor. Koliba Film, Kanatsız Kuşlar’dan sonra atv için Masum Değiliz isimli yeni bir dizinin daha hazırlıklarına başladı.

Yeni dizi Masum Değiliz'in çekimleri başlıyor

İzlenme rekorları kıran yapımlarıyla dikkat çeken Koliba Film, Kanatsız Kuşlar'dan sonra atv için muhteşem bir dizinin daha hazırlıklarına başladı. Güçlü oyuncu kadrosu, izleyicileri ekran başına kilitleyecek ilginç senaryosuyla ilk bölümde zirveye yerleşecek dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Levent Türkan’ın üstlendiği senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın yazdığı dizide, birbirinden ünlü isimler oynuyor. Masum Değiliz’de televizyon dünyasının başarılı aktörlerinden Uraz Kaygılaroğlu, ödüllü sanatçı Damla Sönmez ve izleyicilerin gözdesi Ushan Çakır ve Sercan Badur rol alıyor.

Cast ve prodüksiyon çalışmaları devam eden Masum Değiliz'in, atv'nin, 2018'e damgasını vuracak en iddialı yapımlarından biri olacağı belirtiliyor. Masum Değiliz yakında atv ekranlarında.

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Masum Değiliz atv

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bıktım gına geldi şu entrikalı aşk dizilernizden. klasik senaryo işte 2 adam bi kadını paylaşamıyo. azcık yaratıcı olun ya kafa çalışsın. renk gelsin şu türkiyede ki dizi sektörüne.
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