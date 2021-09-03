Yeni dizisi için sarışın olmuştu! Hazal Kaya'nın ikinci partneri belli oldu

Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrolünü paylaşacağı 'İmkansız' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Snob Magazin'in haberine göre; Fox'ta ekrana gelecek projeye, 'Zalim İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Mehmet Ozan Dolunay dahil oldu. Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Dolunay, yapımın ana kadrosunda yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak dizi için oyuncular, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek, tanıştı. Pelinay Yiğit'le sevgili olan Dolunay, yaz aylarını sevgilisiyle Çeşme'de geçirmişti.



