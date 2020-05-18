Yeni diziye hazırlanan Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Fox'un yeni dizisi Sen Çal Kapımı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Karantina günlerinde yeni rolüne hazırlanan güzel oyuncu Instagram'daki son paylaşımıyla da dikkatleri çekti.

Instagram'da 12,5 milyon takipçisi bulunan Erçel'in paylaştığı fotoğrafları kısa sürede 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, “Bu nasıl güzellik” diyerek kardeşine iltifat etti. Bazı hayranları bu paylaşımı Pazar günü hediyesi olarak gördü.



